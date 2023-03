Afrique: CAN U20 / Tunisie-Sénégal (0-3) - La loi du plus fort !

Notre team national n'a pu rien entreprendre contre un adversaire beaucoup plus fort que lui. L'aventure continentale s'arrête ainsi pour les poulains d'Adel Sellimi.

Il est vrai que le Sénégal s'est présenté à la CAN d'Égypte comme étant le grand favori du tournoi, mais franchement, on s'attendait à une meilleure prestation de la part des nôtres. En effet, nos jeunots n'ont réagi à aucun moment du match et c'est ce qui pose problème. Ils ont subi de plein fouet le jeu imposé par l'adversaire et ce, malgré les changements opérés par le sélectionneur national.

Le match a été à sens unique. D'entrée, l'attaque sénégalaise parvint à surprendre la défense tunisienne. On jouait à peine la 7' quand Pape Demba surprit Gezzah d'une frappe qui le laissa sans réaction.

Un but encaissé trop tôt qui non seulement a chambardé les plans d'Adel Sellimi, mais aussi a donné une tout autre tournure à un match qui allait se poursuivre en faveur des Sénégalais qui, disons-le franchement, étaient beaucoup plus forts que les nôtres. Par ailleurs, une erreur partagée par Sassi et Gezzah allait être fatale et rendre la tâche de notre team national encore plus difficile. C'était à peine une dizaine de minutes après le premier but encaissé : Sassi a remis la balle à son gardien. Une passe téléphonée au point que Lamine Camara s'en est vite rendu comptes et plus rapide que Gezzah, il lui pique la balle avant de la placer dans les filets (18').

Adel Sellimi n'a pas attendu la pause mi-temps pour effectuer les premiers changements en faisant sortir entre autres Sassi. Mais ce n'était pas suffisant pour revenir dans le match face à un adversaire qui a tout simplement imposé sa loi. Lamine Camara est revenu à la charge au début de la deuxième mi-temps en donnant l'estocade (52').

La suite des débats ne changera rien à la donne et notre sélection nationale de subir une lourde défaite et de quitter ainsi le tournoi continental au stade des demi-finales.