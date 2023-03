Madagascar: Cabaret - Nina's de passage au Glacier

Pépite de la musique tropicale malgache, Nina's a toujours eu sa place dans le showbiz. Profitant de son passage à Madagascar, elle compte retrouver ses inconditionnels au Glacier Analakely.

Portée par son dernier titre en date, " Ho ampifaliako ", la soirée s'annonce festive même avec du slow au compteur. Sans changer de registre, Nina's reste cette chanteuse qui se démarque par sa douceur. Et même si " Ho ampifaliko " est faite dans le même moule que ses autres chansons comme " Fitia mifamaly ", " Samy misy mpakafia ", cette fois, elle montre l'image d'une femme plus forte et plus indépendante. Un message qui atteindra certainement ses jeunes fans. Pour cette soirée, elle sera accompagnée de ses complices de scène au grand complet. Avec ses morceaux toujours aussi frais qu'il y a cinq ans, comme " Tsy any ny làlana " et " Chérie nakà ". Si le premier se danse au rythme du tsapiky, le second est une composition de Pierrot Matatàna. La seconde chanson combine du ndombolo avec du coupé décalé.

S'il y a quelques années elle faisait partie des grands noms de la musique mafana, aujourd'hui c'est à travers les réseaux sociaux qu'elle entretient sa relation avec son public. Entre deux vidéos qui montrent des aperçus sur sa vie en Hexagone, Nina's a surtout fait le buzz il y a deux mois, après la sortie de " Mbola hifankahita ". Un titre sur lequel elle chante avec Willy et qui a fait réagir des milliers d'internautes en atteignant les 248 mille vues rien que sur YouTube. Avec leur antécédent, la popularité de la chanson est une évidence. Néanmoins, ce titre ne fera certainement pas partie du répertoire. Dans tous les cas, vendredi sera un moment à saisir pour les inconditionnels de Nina's.