Madagascar: Célébration du 8 mars - Les stands des femmes à Andohalo et Anosy visités par Mialy Rajoelina

L'autonomisation et la solidarité de la femme ont été mises en exergue durant les évènements auxquels la Première Dame ont assisté hier. Il s'agit du " Vehiv'ara " , " tsiahin'Anosy " et la remise de certificat et de kits de démarrage au CAFPA Mahitsy .

Les femmes à l'honneur.

La Première Dame, Mialy Rajoelina, a visité hier les stands des femmes sis aux jardins d'Andohalo et Anosy. Pour le premier, il s'agit du " vehiv'ara " portant sur l'exposition des produits confectionnés par les femmes. C'était un lieu de rencontre où les visiteurs ont pu apprécier les produits issus de leurs recherches et qui distinguent Madagascar des autres pays. Des objets décoratifs, des ustensiles de cuisine ainsi que des effets vestimentaires ont été mis en avant à Andohalo. Les femmes oeuvrant dans l'artisanat n'ont pas manqué d'offrir un présent à la Première Dame ainsi qu'aux membres du gouvernement qui ont honoré de leur présence cet évènement.

Au jardin d'Anosy, il a été question de montrer le savoir-faire des femmes en art culinaire à travers l'évènement " tsiahin'Anosy ". Ce concours de cuisine a vu la participation des " vehivavy miavotse " des 23 régions. C'était également l'occasion pour la Première Dame de féliciter les gagnantes avec la remise des prix. Françoise, issue de la région Sofia a remporté le concours. Atsinanana a été placée en seconde place suivie par Analamanga pour la troisième place. Outre ce concours organisé par l'association Fitia, le jardin d'Anosy a également abrité une exposition de fleurs et de légumes. " Je félicite nos heureuses gagnantes et j'adresse également mes remerciements à vous toutes qui avez participé à ce concours. La solidarité et les échanges sont de la plus haute importance dans les évènements comme celui-ci ", selon Mialy Rajoelina.

Formations

Les 43 femmes issues des 23 régions et qui suivent une formation sur la technique agricole Pfumudza au CAFPA ont, également, reçu la Première Dame. Cette formation a été organisée conjointement par l'association Fitia et le ministère de l'Agriculture. 5 millions d'agriculteurs à travers l'Afrique utilisent déjà cette technique qui préserve également l'environnement. Offrir de telles formations aux agriculteurs s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental d'appui au secteur agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire à Madagascar. Les bénéficiaires de cette formation partageront par la suite leurs acquis dans leurs régions respectives. La présence de Mialy Rajoelina sur les lieux a été marquée par la remise de certificats et de kits de démarrage aux bénéficiaires.

Diabe

Pour marquer cette solidarité, le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF) avec l'association Fitia organisent ce jour le " diabe ho an'ny vehivavy ". Toutes les femmes, quel que soit leur âge et leur statut social, sont invitées à y participer. Le point de départ est programmé à 7h au gymnase d'Ankorondrano. Les participantes se réuniront par la suite au stade d'Alarobia avec une séance de " zumba " gratuite. D'autres évènements seront encore dans l'ordre du jour notamment l'" artis'tsika " qui est une vente-exposition au jardin d'Ambohijatovo de 10h à 16h. Le kianja Analamaintso-Analamahitsy accueillera un spectacle de Slam et de théâtre à travers le " ti'arts " à partir de 14h30. Pour le jour " J " de la célébration, un grand défilé avec la participation des femmes issues des 23 régions se tiendra demain au kianja Barea. Les participantes mettront en exergue la particularité de chaque région. Selon les estimations, plus de 80 000 personnes participent aux événements du 8 mars sur tout le territoire national.

Circulation

Dans son communiqué, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) informe les usagers sur la coupure partielle des rues aux alentours d'Ankorondrano de 7h à 9h. Cette coupure débutera au gymnase couvert d'Ankorondrano, de la rue Ravoninahitriniarivo (EPP Ankorondrano), en passant par la route des Hydrocarbures, la rue Andriantsihoarana Ratsimbazafy jusqu'au stade d'Alarobia.