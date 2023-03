Madagascar: Caravane médicale - Le bouquet final à Mahamasina

Après huit jours d'activités, la Caravane médicale " Sarobidy ny Aiko " fera sa dernière escale à Mahamasina, sur l'Esplanade du Palais des Sports. Ce sera ainsi la dernière étape pour cette caravane qui a sillonné le Grand Tana depuis le 27 février 2023.

Le site du parking du Coliseum d'Antsonjombe est sans doute le lieu d'escale ayant reçu le plus grand nombre de bénéficiaires. En effet, selon les statistiques publiées, plus de 6 200 personnes ont été reçues en consultations ou bénéficié des diverses autres prestations, tandis que plus de 18 000 personnes ont pu être sensibilisées sur divers thèmes en lien avec la santé, notamment la lutte contre le tabac et autres addictions, et la lutte contre les violences basées sur le genre.

Ce jour, la caravane s'installera pour sa toute dernière étape, à Mahamasina, les populations d'Antananarivo pourront encore bénéficier des prestations de soins de santé gratuites proposées par les personnels de santé issus en majorité du ministère de la Santé Publique, y compris les prestations de soins spécialisées dans divers domaines : cardiologie, ophtalmologie, dermatologie, pédiatrie, gynécologie, et bien d'autres. Ce, outre les consultations externes, les dépistages divers (diabète, hypertension artérielle, VIH, paludisme, tuberculose, cancer du col de l'utérus, cancer du sein, Covid-19, malnutrition, etc...) et l'imagerie, notamment la radiographie et l'échographie.

Pour rappel, la caravane médicale " Sarobidy ny Aiko " s'est installée le premier jour, le 27 février 2023, à Anosiala, puis a rejoint respectivement Ankadikely Ilafy le 28 février ; Antanikatsaka Itaosy le 1er mars ; le stade Malacam Antanimena le 2 mars ; Ampasanimalo le 3 mars, Antanimenakely le 4 mars, le parking du Coliseum le 5 mars et Andranomena, hier, 6 mars. Ce jour, pour la dernière étape à Mahamasina, l'on s'attend à un flux encore plus important de personnes.