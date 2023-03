Madagascar: Eclairage public - Campagne intense menée sur le littoral Est

L'Etat compte éclairer les routes et les ruelles des villes de Madagascar. Après un premier lancement à Antananarivo, la Jirama et le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH) poursuivent la campagne dans la région Atsinanana.

Quatre fokontany à Mahanoro bénéficient désormais d'éclairage public. 110 lampadaires ont été installés par le MEH et la Jirama, sur des ruelles d'une longueur cumulée de 5 km. Selon le ministre Solo Andriamanampisoa, il s'agit de l'intensification de la mise en oeuvre de la campagne " Hazavao ny elakelan-trano ", lancée il y a deux semaines, dans le deuxième arrondissement de la ville d'Antananarivo. En effet, il s'agit d'une action qui vise à améliorer le quotidien des citadins et de lutter contre l'insécurité, notamment au niveau des petites ruelles.

" Cette campagne s'inscrit également dans le cadre de la mise en oeuvre du Velirano n°2 du président Andry Rajoelina, concernant l'accès à l'électricité pour tous. C'est pour cela que nous sommes ici avec les représentants de la Jirama et les autorités locales, pour attribuer ces lampadaires ", a déclaré le ministre, lors de son discours très acclamé par la foule présente lors de la remise officielle. Selon un des bénéficiaires à Mahanoro, son quartier ne disposait plus d'éclairage public depuis son enfance, alors qu'il est aujourd'hui grand-père.

Développement

Dans la ville de Toamasina, la remise de 100 lampadaires, organisée le week-end dernier, n'a pas laissé les riverains indifférents. Dans la capitale économique, l'éclairage public est déterminant pour les activités génératrices de revenu, pour une bonne partie de la population qui opère dans le petit commerce. D'après le ministre Solo Andriamanampisoa, le Gouvernement compte éclairer, non seulement les routes, mais également les petites ruelles communément appelées lalam-pasika. " Notre défi est d'éclairer toute la ville. Qu'il y ait de poteau de la Jirama ou non sur leurs bords, les venelles doivent être éclairées la nuit. Nous allons collaborer avec les autorités locales et les riverains pour mettre en place des lampadaires au niveau des quartiers ", a-t-il affirmé.

Comme à Antananarivo, le ministre propose aux habitants de Toamasina, d'installer des lampadaires sur leurs maisons, pour éclairer les ruelles. Ceux qui acceptent de le faire bénéficieront d'une réduction de 20.000Ar sur leur facture Jirama, pour compenser la consommation d'électricité engendrée par ces éclairages publics. Par ailleurs, le ministre a également martelé la mise en oeuvre prochaine du projet " Branchement Mora ", qui sera lancé vers mi-avril. Cette année, il compte mettre en place les 170.000 branchements prévus par ce projet.