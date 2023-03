Madagascar: Affaire FIZAFAFI - Excuses publiques de Kaleta

Soja Jean André, Conseiller spécial du président de la République Andry Rajoelina, a présenté des excuses publiques après sa dernière intervention médiatique concernant l'affaire FIZAFAFI.

Il s'est excusé, notamment, à l'endroit de Christine Razanamahasoa, présidente de l'Assemblée nationale et à tous les membres du " Fikambanan'ny Zanakin'ny Faritanin'i Fianarantsoa ". A l'issue d'une réunion des partisans et dirigeants du parti MAPAR qui s'est déroulée hier à l'Arena Ivandry, Kaleta a convoqué la presse pour s'expliquer sur cette affaire. Selon ses dires, " il s'agissait d'une simple incompréhension ". Pour rappel : lors de la présentation de voeux des membres du FIZAFAFI à Fianarantsoa, Christine Razanamahasoa, présidente de cette association regroupant les natifs de l'ex-Province de Fianarantsoa, s'est adressé au président Andry Rajoelina pour réclamer le poste de Premier ministre et 10 sièges au sein du gouvernement qui devraient être attribués aux " Zanak'i Fianarantsoa ".

Une déclaration que Kaleta considère comme un chantage prononcé à l'encontre du président de la République. Le lendemain, le Conseiller spécial du président a réagi d'une manière très virulente. Cette réaction a provoqué une vive tension entre ces deux grandes figures du régime actuel. " Nous avons pu nous expliquer et désormais, tout est réglé. Il n'y a plus de tension entre moi et Christine Razanamahasoa ", a fait savoir Soja Jean André.