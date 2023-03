Madagascar: Art oratoire - Comment surmonter la difficulté à parler en public?

analyse

La prise de parole en public est un défi, pour beaucoup. Il est, toutefois, possible de la maitriser.

Mieux s'exprimer en public. Christophe Emilien, futur président du Rotary Club Antananarivo Ainga, fait le grand saut. Il décide d'intégrer le Toastmasters international, pour vaincre sa timidité. " Parler en public n'est pas vraiment mon fort. Je suis de nature timide. Alors que dans deux ans, je vais être à la tête d'un club rotarien. Je dois apprendre à parler en public pour assurer mes futures missions. C'est la raison pour laquelle je me suis inscrit dans ce club ", lance le rotarien. C'était à l'hôtel Centell à Antanimena, le 18 février, dans le cadre de la remise de charte et de la prestation de serment des officiers du Tsingy Toastmasters Club.

Selon le témoignage de Thierry Tsitoara, actuel président du Rotary Club Antananarivo Ainga, qui est membre de cette association internationale d'art oratoire, depuis plusieurs années, adhérer à cette association lui a été d'une grande aide, pour maitriser la parole en public. " En toute humilité, j'avoue que c'est différent lorsqu'on maitrise la rhétorique. Elle est nécessaire lorsqu'on va prononcer un discours dans un évènement officiel, lorsqu'on va parler avec la communauté et les bénéficiaires de nos actions, et même lorsqu'on va présenter les condoléances. Dans la communication pour le développement notamment, il y a des méthodes pour appeler nos interlocuteurs à l'action. Il faut savoir ce qu'il faut dire à tel moment, pour arriver à les motiver ", précise-t-il.

Technique d'intonation

En effet, parler peut paraître bien simple, mais ce n'est pas si évident. Patricia Radavidrason, qui, depuis toujours, a eu de l'aisance en prenant la parole, ne s'est pas privée d'une telle opportunité pour s'améliorer. " Je ne suis pas timide, et j'ai toujours aimé prendre la parole. Mon souci, c'est la mémoire. Lorsque je dois faire un discours, j'ai besoin d'au moins deux semaines pour mémoriser. Mais au Toasmasters, j'ai appris qu'on n'a pas besoin d'apprendre par coeur le discours, et qu'il faut les vivre pour que nos interlocuteurs captent facilement les messages. Depuis, j'ai beaucoup évolué, grâce aux techniques que j'ai acquises ici ", explique-t-elle.

Car il y a des techniques dans l'éloquence, à savoir la façon dont on se tient debout, l'intonation, la vitesse des phrases, le silence... Patricia Radavidrason, très assidue dans les cours, représente Madagascar au concours de discours préparé dans le monde, après avoir remporté le premier prix au niveau national.

Elle n'est pas la seule à avoir connu des évolutions. Un membre du club a su vaincre sa timidité, un autre a vu sa prononciation s'améliorer et a même remporté un concours de discours.

" Il faut une bonne dose de volonté, si on veut une évolution ", note ce coach en développement. Elle se lance comme ambition de devenir un conférencier en motivation au niveau international.

Remise de charte du Tsingy Toastmasters Club

Le " Tsingy Toastmasters Club ", créé le 30 septembre 2022, a célébré sa remise officielle de charte, le samedi 18 février, au Centell Hotel. Durant la cérémonie, ont également eu lieu l'installation et la prestation de serments des officiers du club, sous la direction d'Angie Kivido, Program Quality Director du district 74, auquel ce club est rattaché. Ces officiers ont bénéficié d'une formation dispensée par le Program Quality Director pour leur permettre de mieux assurer leur rôle. Lee club est né de la volonté du Rotary Club Antananarivo Ainga de profiter de l'effet de levier, en matière de développement professionnel et d'établissement de connexions, qu'offre l'alliance entre le Rotary International et le Toastmasters International, Durant l'année rotarienne 2019-2020, le Rotary Club et le Toastmasters International ont signé une convention de coopération. Dans cette convention, le premier va servir et faire des oeuvres de bienfaisance pour la communauté, tandis que le second va aider ses membres à développer la communication, le leadership et la prise de parole en public. Le Toastmasters a pour objectif d'aider ses membres à améliorer leurs compétences en communication et en leadership à travers la prise de parole en public. Par ailleurs, la mission du club est de mettre à la disposition des membres un environnement sain et positif pour qu'ils puissent se développer en toute confiance.

Les membres à augmenter

Tsingy Toastmasters Club est un club bilingue où chaque membre peut choisir de s'exprimer soit en anglais soit en français durant les réunions. Les membres se réunissent deux fois par mois, pour une durée de deux heures et ont accès à la plateforme en ligne de Toastmasters International où est stocké le programme de formation. Chaque réunion Toastmasters se divise en trois parties : les discours préparés, les discours improvisés et les évaluations. Le programme comporte onze filières d'apprentissage, pour plus de trois cents compétences à développer. Il offre par ailleurs, cinq aptitudes essentielles à développer, notamment, la prise de parole en public, la communication interpersonnelle, le leadership stratégique, la gestion et la confiance en soi. " Notre principal objectif est d'augmenter les membres, et d'élever au niveau supérieur, quelques membres. ", indique Rita Ravelojaona, président du Tsingy Toastmasters club pour l'année 2022-2023.