Madagascar: Petit projet culturel - Présentation du projet numérique ' Haine dépendante '

Projet pluridisciplinaire, " Haine dépendante " est le fruit d'une collaboration de la Compagnie de Théâtre Miangaly et du photographe Matchbox. Présenté hier sur la page du Cercle Germano-Malagasy/Goethe Zentrum, le projet numérique est un point focal des maux de la société actuelle.

" Haine dépendante ". " Partir d'un fait divers, le suicide d'une jeune fille victime de grossophobie sur Facebook, pour questionner notre dépendance aux réseaux sociaux. Haine dépendante est une proposition artistique née d'une réflexion sur nos indépendances individuelles et sur des emprises plus globales qui nous dépassent. " Un synopsis qui ne laisse pas les esprits indifférents.

Une coproduction avec le CGM/GZ, la création entre dans le cadre des Petits Projets Culturels.

Le but premier est de contribuer encore plus à la fertilisation de la vie culturelle malgache. De même que de favoriser l'entreprenariat culturel et d'approfondir son rôle de centre de ressources pour les créateurs et acheteurs culturels malgaches. Le petit projet consiste à encourager les initiatives culturelles multidisciplinaires innovantes d'artistes individuels, de professionnels de la création et d'organisations culturelles. En particulier les initiatives qui utilisent des approches novatrices et pleines d'esprit dans le domaine de l'art. L'objectif est de faciliter la concrétisation des projets et leur exécution.