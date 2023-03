Madagascar/Centrafrique: Barea vs Centrafrique - ' On est dans l'obligation de gagner un match ', dixit Dupuis

Ce sera un amalgame de locaux et d'expatriés avec 50%-50% sur l'effectif pour la double confrontation entre Madagascar et la Centrafrique.

A moins de quinze jours de la rencontre entre les Barea de Madagascar et les Fauves de la Centrafrique, le technicien français, Nicolas Dupuis, dévoile officiellement, ce jour, la liste des 23 joueurs. Ces joueurs joueront la double confrontation contre la Centrafrique pour le compte des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire.

Le sélectionneur des Barea a effectué une visite de courtoisie, au ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa, hier, à La Place Goulette à Ambohijatovo. Les échanges ont été axés sur l'avenir et la préparation de l'équipe nationale. " Ce sera un amalgame de joueurs locaux et d'expatriés. L'amalgame entre les deux était bien au Maroc en septembre. Cette fois-ci, il y aura 40 à 50% de locaux. Ce sera 23 joueurs qualifiés et un staff de qualité. Je proposerai 7 jours de préparation à l'avance pour regrouper les locaux.

Mais je demanderai aux expatriés de se libérer de leur club plus tôt que prévu, si c'est possible et de rejoindre rapidement les autres de façon à avoir plus de temps pour travailler. Sinon, nous n'aurons que trois jours avant le match pour se regrouper comme toutes les équipes participantes ", a fait savoir Nicolas Dupuis. L'ancien capitaine des Barea, Abel Anicet Andrianantenaina, ne viendra finalement pas pour ces deux rencontres. Il a annoncé officiellement qu'il préfère laisser la place aux jeunes joueurs du CHAN. Le défenseur, Jeremy Morel sera de son côté, parmi les 23 joueurs.

" Tout le monde avait envie de venir. Les jeunes qui ont réussi le CHAN et les expatriés qui vont venir pour les encadrer et les aider. Abel reste quelqu'un de très important dans mon coeur. Jeremy Morel suit actuellement un stage d'entraîneur et joueur en N3 France, il sera dans les 23 mais sa principale mission sera d'encadrer et apprendre une bonne fonction ", continue le technicien français. Avec un point après deux journées, les Barea occupent pour l'heure la dernière place du groupe." On est dans l'obligation de gagner un match. Gagner les deux matches, c'est très bien. Si on obtient une victoire et un nul, on est bien, si on perd, ce n'est pas bien ", conclut Nicolas Dupuis.