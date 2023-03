Madagascar: Administrateur civil - AG du syndicat le 24 mars

Le syndicat des administrateurs civils va tenir sa première assemblée générale ordinaire de cette année 2023, le vendredi 24 mars prochain. L'annonce a été affichée par Paolo Raholinarivo, président de ce regroupement de fonctionnaires.

Sauf changement, les membres de ce corps qui sont, en effet, répartis dans toute l'île sont invités à rejoindre la capitale pour assister à cette grande messe annuelle du Synad. Le texte sur le statut particulier des administrateurs civils sera, entre autres, le sujet qui va animer cette rencontre. Une mouture de ce projet serait déjà au niveau du gouvernement, selon certaines sources, mais l'ajournement de son examen et de son adoption laisse toujours les administrateurs civils sur leur faim. Par ailleurs, les questions liées aux élections seraient également au menu à cette occasion.

Pression politique

La neutralité de l'Administration durant la période électorale est un sujet qui a toujours préoccupé les administrateurs civils. Ces derniers tiennent les rênes des districts et des préfectures et attisent l'appétit des candidats aux différentes élections, notamment la présidentielle. Leur rôle incontournable au niveau de l'administration territoriale fait des administrateurs civils un corps très convoité par les politiques au sein de l'administration publique. Ils tiennent, entre autres, les commandes de l'appareil administratif local et rares sont les politiciens qui ne tentent pas de leur faire les yeux doux. L'eau devient très trouble lorsque les élections approchent et ces représentants de l'Etat, chefs de districts et préfets, qui sont tous des administrateurs civils, sont rarement à l'abri de toutes formes de pression politique dès qu'elles se profilent à l'horizon. Le débat sur sa neutralité est toujours vif à l'approche des élections et l'assemblée générale du Synad devrait en avancer des pistes de réflexion à ce sujet.