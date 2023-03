Madagascar: D'après un communiqué du MMM - Demande de financement pour les élections communales

" puisque la Ceni a remis au gouvernement le calendrier électoral, nous demandons à ce que soit fait application de l'article 51 de la loi sur les élections, et qu'en conséquence, un décret soit pris en conseil du gouvernement pour la convocation des collèges électoraux pour les élections présidentielles du 9 novembre et du 20 décembre 2023. "

Le parti " Malagasy Miara-Miainga " tient à rappeler que les élections communales doivent avoir lieu cette année 2023 et les dispositions relatives au financement de celles-ci auraient déjà dû être prises. Cela n'a pas été le cas puisque l'actuelle loi de finances n'a prévu que les élections présidentielles. Le communiqué de poursuivre " puisque l'article 65 de la Constitution prévoit que le chef du gouvernement a autorité sur les membres du gouvernement dont il dirige l'action et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels, nous vous demandons d'entreprendre les actions nécessaires pour que les dispositions soient prises pour le financement des élections communales de l'année 2023. De même puisque la Ceni a remis au gouvernement le calendrier électoral, nous demandons à ce qu'il soit fait application de l'article 51 de la loi sur les élections, et qu'en conséquence, un décret soit pris en conseil du gouvernement pour la convocation des collèges électoraux pour les élections présidentielles du 9 novembre et du 20 décembre 2023 ".

Modalités de recensement

Et de continuer qu'" en conséquence, nous vous demandons de prendre un décret afin d'apporter précision sur les modalités de recensement afin d'éviter la confusion sur la refonte annuelle et la refonte totale ainsi que les périodes de prolongation de recensement. Tel que rappelé par la Haute Cour Constitutionnelle dans son avis n°001-HCC/AV en date du 15 février 2023, notamment en son 7e considérant, l'élection est le seul procédé constitutionnel permettant aux citoyens d'exprimer leur souveraineté conformément aux dispositions de l'article 5 de la Constitution, la bonne conduite des opérations électorales étant l'une des conditions essentielles de la légitimité des élections. Si les élections doivent être organisées par des organes électoraux nationaux, indépendants, compétents et impartiaux, le gouvernement est tout aussi responsable que la Ceni dans les actes préparatoires aux scrutins nationaux. Aussi, nous vous exhortons à être rigoureux dans le respect du processus électoral afin d'établir l'intégrité, la sincérité et la régularité des opérations électorales pour que les élections traduisent le véritable choix des électeurs ".