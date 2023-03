Madagascar: Jiu-jitsu / Championnat national - 156 combattants s'affronteront à Mahamasina

Environ cent cinquante-six athlètes venant de trois ligues sont attendus à Mahamasina dans le cadre du Championnat national " Nach No-Gi " ou combat sans kimono.

Les férus et adeptes de sport de combat au sol ou grappling se donnent rendez-vous ce week-end. La Fédération malagasy de Jiu-jitsu (FMJJ) a lancé le tout premier Championnat de Madagascar version " Nach No-gi " ou duel sans kimono, qui se tiendra le samedi 11 mars prochain au Petit Palais Mahamasina. Environ 156 combattants issus de 11 clubs sur les 16 existants de la discipline participeront à cette édition 2023. " Nous préparons cet événement depuis quelques mois maintenant, et nous voulons donner une autre envergure au jiu-jitsu à Madagascar ", rapporte Andriniaina Randimbinirina, coordinateur national de cet événement. Cette joute nationale servira à détecter les combattants qui pourront former l'équipe nationale, dans le cadre de la participation au Championnat du monde prévu se dérouler le 23 novembre 2023 à Abu-Dhabi.

Il reste encore deux événements décisifs pour les athlètes de combat au sol après cette Nach No-Gi pour être dans la présélection au prochain mondial. Rappelons que la Grande Île vient de rafler treize médailles d'or, deux d'argent et trois de bronze lors de l'Open d'Afrique à Maurice en novembre dernier. " Nous ne doutons pas de nos compétences car il y un très bon niveau à Madagascar. Pourtant, nous comptons sur l'appui du ministère de tutelle mais aussi de nos sponsors et partenaires ", a fait savoir Johary Rakotozafy, président de la FMJJ. Parmi les combattants, Tsinjofiniavana Nomenjanahary Rakotomaria, très connu sous le sobriquet de Gou, ceinture violette dans la catégorie -70 Kg est prêt à affronter ses adversaires ce samedi. " Je me suis déjà bien préparé à monter sur le ring et je crois en Dieu pour le reste ", a-t-il noté.

Promotion de la discipline

Le début des combats sera à partir de 9h, après l'appel et la contre pesé des compétiteurs venants des trois ligues en l'occurrence Analamanga, Vakinankaratra, Atsinanana et programmé à 7h. Les athlètes sont départagés selon leur catégorie, entre autres, enfant, débutant, avancé et master 2. " Le Petit Palais a la capacité d'accueillir plus d'un millier de spectateurs. Nous promettons une organisation de qualité pour cet événement ", a conclu l'organisateur. Pour le développement de la discipline, un premier séminaire a été un succès le mois dernier avec la participation de sensei Arianala Mampita Razafimbola, ceinture noire 1er degré venant tout droit du Canada. La fédération prévoit un autre séminaire en juin prochain avec un autre expert Australien. Un expert de qualité qui sera le parrain du prochain événement de la FMJJ la Nach, mais cette fois-ci avec sa version avec kimono ou Gi.