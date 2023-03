Madagascar: District de Morombe - 2e passage du cyclone Freddy - Aucun dispositif prévisionnel de secours se lamentent les sinistrés

A maintes reprises annoncée par le service météo, des jours durant, le retour du cyclone Freddy dans le Canal de Mozambique était plus que probable, voire certain. De ce fait, les villes côtières de Madagascar situées sur le littoral concerné par le passage du cataclysme, devraient bénéficier de mesures de gestion des risques et s'approprier d'un dispositif des secours se plaignent les sinistrés du district de Morombe et de la commune rurale d'Ambahikily et bien d'autres.

Pluies

Des pluies torrentielles ont marqué, durant ces quelques jours, la présence du cyclone Freddy dans le Canal de Mozambique, mettant à mal les localités avoisinantes dans le Sud-Ouest.

Très précaire

Dans le district de Morombe, si au premier passage certains quartiers ont été épargnés par les inondations. Cette fois aucun quartier n'est exclu. C'est dire de la forte densité des pluies emportée par Freddy lors de sa 2e venue. La mer, les fleuves, les cours d'eau, les eaux ne cessent de monter et ne peuvent se retirer dans l'immédiat. De nombreuses personnes sont obligées de quitter leurs domiciles et d'abandonner leurs biens à leurs risques et périls. Les dégâts sont énormes, des villages sont isolés à cause des routes coupées et de la montée des eaux. L'approvisionnement demeure difficile, la situation est très précaire. La population en appelle aux secours.