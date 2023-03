Madagascar: Alerte cyclone - Freddy s'éloigne en laissant 4 décès à Madagascar dont un enfant de deux ans

La Forte Tempête tropicale Freddy continue son périple vers les côtes africaines après s'être rapprochée dangereusement de la Grande Île. Morombe, Toliara I-II et Betioky sont en alerte rouge.

" Les avis d'alerte fortes pluies et avis d'alertes fortes houles sont maintenus pour les régions concernés. Les amas nuageux qui s'accompagnent du cyclone Freddy impactent de façon significative sur les régions Sud-Ouest du pays ". C'est ce qu'annonce le bulletin spécial publié par la direction générale de la météo à 16 heures locales, hier. Selon les prévisions, le système arbore une trajectoire ouest-sud-ouest en s'éloignant des côtes malgaches avec une vitesse de 5 km/h. Un gain de vitesse par rapport aux précédentes prévisions si l'on s'en tient à la direction générale de la météo. Si le système s'oriente en direction opposée de la Grande île, les nuages qui s'en accompagnent sont majoritairement localisés au large. Les vents forts nés de la présence des amas nuageux impactent quant à eux les régions du sud-ouest de l'île. Les prévisions publiées hier suggèrent que le système est plus ou moins stable et avec un vent aux environs de 90/h et des rafales de 125 km/h. Côté impact sur le temps qu'il fait à Madagascar, les fortes précipitations (50 à 90 mm) seront attendues dans plusieurs régions du pays, avance le service météo. L'avis d'alerte jaune est ainsi décrété pour les régions Androy, Anosy, Atsimo-Atsinanana, Ihorombe, Melaky et Boeny.

Inédit

Le fait que la Forte Tempête tropicale Freddy est particulière est un fait. Avec près de 11 000 km parcourus et plus de 19 jours de vie, le système trouverait actuellement dans le canal de Mozambique les conditions idéales pour se maintenir en activité d'après les explications d'une source sûre. " La puissance d'un cyclone est tributaire de la température de l'océan. Or, il fait chaud dans le canal de Mozambique. Ce qui est une condition idéale pour les activités cycloniques ", note notre source. Le va-et-vient de Freddy dans le canal de Mozambique donnerait le tournis aux prévisionnistes malgaches, qui pourraient en même temps être fascinés par ce système rarement observé.

Pertes

Le bilan provisoire publié par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes s'alourdit. La liste des pertes humaines s'allonge avec, actuellement, quatre décès enregistrés à Andranovory, Morombe et Bekily. Le document publié hier avance, également, que le nombre de sinistrés s'élève à 15 281, soit 3 622 ménages répartis dans trois (3) régions du pays : Atsimo-Andrefana, Androy et Menabe. Le nombre de personnes déplacées, quant à lui, étant de 3 164, soit 738 ménages, dispatchés dans huit (8) sites d'hébergement à Toliara I-II, Mahabo, Manja et Morombe. 7 794 autres personnes seraient également déplacées chez leurs voisins. Côté dégâts matériels, la forte tempête tropicale a entraîné la destruction de 618 cases et l'inondation de 2 695 autres.