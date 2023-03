Ile Maurice: Expansion régionale - Rogers cible le transport, la technologie et les services financiers africains

Le groupe aux affaires florissantes continue son aventure sur le continent noir : elle s'investit ainsi dans le transport et la logistique au Kenya ; l'investissement et la technologie au Rwanda, et les liaisons aériennes à travers la représentation de la société indienne Vistara.

On peut compter sur les doigts d'une main les entreprises qui affichent actuellement une bonne santé financière. Le groupe Rogers, qui depuis 1899 est l'un des principaux acteurs sur la scène économique du pays, en fait partie avec une hausse de 34 % et 128 % de ses profits et revenus respectifs pour les premiers six mois de l'exercice financier 2022-23.

Sans avoir mis en place une stratégie d'expansion de ses activités hors du territoire, il est peu probable que le groupe aurait réalisé une telle performance. Tel le dirigeant d'une équipe de football qui ne se débarrasse pas d'une stratégie et qui enchaîne les victoires, le groupe a décidé de consolider sa position sur la scène internationale et surtout chez nos voisins africains.

Philippe Espitalier-Noël, Chief Executive Officer (CEO) du groupe Rogers, précise : "Forts d'une présence dans 14 pays, notre stratégie consiste à identifier des opportunités de croissance afin de renforcer nos activités qui y sont présentes. Une posture qui s'est manifestée par l'acquisition de Rongai Workshop & Transport Ltd au Kenya, la représentation de Vistara ou encore l'ouverture prochaine d'une succursale de Rogers Capital Technology au Rwanda. Ce sont des exemples concrets de notre volonté de nous positionner sur ces marchés émergents en forte croissance, en offrant des solutions de pointe qui répondent aux besoins locaux et internationaux."

La percée du groupe sur le marché du transport du Kenya se fera par le biais de Velogic, la plate-forme du groupe en logistique qui s'y trouve depuis 2016, avec l'acquisition de Rongai Workshop & Transport Ltd, une entreprise kenyane réputée de transport et logistique. L'objectif de cette initiative consiste à renforcer l'empreinte du groupe dans ce pays considéré actuellement comme un des marchés à fort potentiel de croissance.

Deuxième entreprise de transport routier sur le territoire kenyan, Rongai Workshop & Transport Ltd est aussi l'une des plus respectées. Elle s'est en effet bâti un capital matériel et une notoriété locale sur le transport du thé. Forte de ses 75 ans, ses 270 employés et sa centaine de véhicules, elle affichait un chiffre d'affaires de Rs 80 millions pour le trimestre se terminant au 31 décembre 2022. Cette acquisition permettra à Velogic, qui dispose désormais d'une flotte de 160 véhicules là-bas, de proposer une gamme plus importante de services logistiques et d'étendre sa clientèle et son réseau dans cette région du continent.

Croissance régionale

La représentation de Vistara, une compagnie aérienne indienne, qui desservira Maurice cinq fois la semaine dès le 26 mars, est à mettre au compte de Rogers Aviation, filiale du segment Hospitality & Travel du groupe pour les services aériens. Elle s'étend au marché domestique indien de Vistara, via Mumbai, avec une connectivité accrue à des destinations internationales telles que les Maldives, la Thaïlande, Singapour ou encore Colombo. Cette collaboration avec Vistara vient étoffer le portefeuille de sa représentation comme General Sales Agent de compagnies aér iennes internationales à Maurice.

Déjà, en septembre dernier, après l'ouverture de nouveaux bureaux à Bedfordview en Afrique du Sud - pays où la compagnie est présente à Johannesburg, Cape Town et Durban -, Rogers Aviation avait obtenu la représentation de TAAG Angolan Airlines, compagnie qu'elle représente également au Mozambique depuis 2017. Cette représentation est venue consolider son portefeuille de lignes aériennes en Afrique du Sud avec déjà quatre compagnies aériennes - Air Seychelles, LATAM (entreprise sud-américaine), Air Austral et Air Mauritius.

L'autre initiative qui illustre la détermination du groupe à marquer de son empreinte le développement économique de l'Afrique se fera autour de l'installation à Kigali, capitale du Rwanda, pays africain à l'économie prometteuse, d'une succursale de Rogers Capital & Technology du segment Finance & Technology, qui a également su saisir plusieurs avenues de croissance régionales ces dernières années. Ce segment a également développé une expertise pointue du marché africain. À travers Rogers Capital - Fiduciary, ce segment du groupe est présente aux Seychelles depuis 2017 et en Côte d'Ivoire depuis 2020.

Le choix de Rogers Capital - Technology s'est porté sur le Rwanda en raison de sa stabilité politique et économique, ainsi que sa position comme centre névralgique de l'Afrique centrale et orientale. La vision des autorités rwandaises d'attirer à la fois les investissements et de nouvelles technologies est également un argument de taille pour la filiale de Rogers, à la recherche de terrains fertiles pour exporter son savoirfaire technologique. L'ambition de celle-ci est de favoriser des échanges et partenariats avec diverses institutions publiques et privées rwandaises pour y proposer, à terme, toute sa gamme de services à forte valeur ajoutée.