Afrique du Nord: Tunisie / Rapatriement des Ivoiriens - Le Gouvernement tient sa promesse

Une promesse tenue. Le mercredi dernier, après le conseil des ministres, le gouvernement ivoirien avait annoncé que des dispositions étaient prises pour le rapatriement volontaire des Ivoiriens en difficulté en Tunisie. 72h après cette annonce, la promesse a été tenue. Un premier vol de 145 Ivoiriens en provenance d'Alger a atterri samedi dernier à l'aéroport de Port-Bouët.

Le Premier ministre Patrick Achi était à la tête de la délégation ministérielle pour leur dire akwaba. Toutes les dispositions pour un séjour radieux au bercail ont été prises. En attendant de regagner leurs familles, ils séjournent tous à l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS). Pendant trois jours, ils bénéficieront d'une prise en charge médicale et psychologique. Ils seront enregistrés et leur identité sera vérifiée aussi bien par les services de la DST que ceux de l'ONECI. Une fois tout ce travail fait, ils seront autorisés à sortir. Chacun d'eux percevra un pécule de 160 000 FCFA dans un premier temps.

Le Président de la République Alassane Ouattara, soucieux du bien-être de ses compatriotes partout où ils se trouvent, suit personnellement ce dossier. Il s'est engagé à faire en sorte que ceux qui sont déjà à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Tunis bénéficient d'une première prise en charge. Une enveloppe de 275 millions de FCFA a été débloquée pour cela.

Au total, plus d'un milliard de CFA a été décaissé pour régler cette situation. En outre, une fois au pays, tous ceux qui seront identifiés et recensés pourront être recontactés par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique pour bénéficier des programmes de réinsertion socio-professionnelle que le ministère met en oeuvre actuellement.

On le voit, le gouvernement ivoirien a décidé de prendre à bras le corps cette situation malheureuse que vivent certains de ses compatriotes qui, pour des raisons diverses, étaient en Tunisie. Avec ce dénouement heureux de leur situation, grâce à l'implication personnelle du chef de l'Etat, ils pourront songer à une vie autre que celle qu'il vivait en Tunisie. Notons qu'environ 500 candidats au retour au pays ont été présélectionnés. Près de 5 rotations d'avion sont prévues pour leur évacuation.