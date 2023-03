Afrique: Diplomatie - Huit nouveaux Ambassadeurs présentent leurs lettres de créance

Les nouveaux ambassadeurs de l'Inde, de la Corée, de la Türkiye, du Sénégal, des Etats-Unis d'Amérique, de la Suède, du Danemark et de la Norvège en Côte d'Ivoire peuvent désormais prendre fonction. En effet hier, au Palais de la présidence de la République, Kim Saeng (Corée), Dr Rajesh Ranjan (Inde), Erdoğan Barim (Türkiye), El Hadji Daouda Niang (Sénégal), Jessica Davis Ba (Etats-Unis d'Amérique), Mia Rimby (Suède), Tom Norring (Danemark) et Ingrid Mollestad (Norvège) ont présenté leurs lettres de créance au Président Alassane Ouattara.

La cérémonie a obéi au rituel protocolaire en vigueur en la matière : remise de la lettre de rappel de l'ambassadeur sortant par l'ambassadeur entrant au chef de l'Etat, remise de la lettre de créance du nouveau diplomate l'accréditant en Côte d'Ivoire, allocution du Président de la République, déclaration des nouveaux ambassadeurs à la presse et honneurs militaires.

Le Président Alassane Ouattara a dit sa joie de rencontrer les nouveaux représentants de ces huit pays amis de la Côte d'Ivoire. Tout en leur souhaitant en son nom personnel, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien le traditionnel " Akwaba " (Bienvenue) en Côte d'Ivoire, le chef de l'Etat ivoirien a rassuré les uns et les autres sur l'hospitalité légendaire du peuple ivoirien ainsi que l'appui et la collaboration du Gouvernement afin que leur mission en Côte d'Ivoire soit fructueuse et contribue au renforcement des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et le sien.

Le chef de l'Etat a saisi l'occasion pour présenter la bonne santé de l'économie ivoirienne, mais aussi la paix qui règne dans son pays. " Au niveau économique, la Côte d'Ivoire est restée l'une des économies les plus performantes à l'échelle mondiale, en dépit de l'impact négatif de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine. Cette résilience a permis de maintenir un taux de croissance économique de 6,7% en 2022 et une projection de 7% par an en moyenne, pour la période 2023-2025", a-t-il rappelé. Selon lui, dans cette dynamique, le gouvernement ivoirien s'est engagé dans la transformation locale des produits agricoles tels que le cacao et l'anacarde, en vue de créer plus d'emplois et de richesse, notamment pour les jeunes et les femmes.

Toutes ces actions sont inscrites, a rappelé Alassane Ouattara, dans le Plan National de Développement (PND) 2021-2025. D'un montant 59 000 milliards de francs CFA, ce plan d'investissements dont 74% sont à mobiliser auprès du secteur privé, offre une large gamme d'opportunités d'investissements dans divers secteurs d'activités.

Sur le plan politique, le premier des Ivoiriens s'est félicité des avancées majeures observées depuis le dialogue politique organisé en 2022 ainsi que la confiance retrouvée au sein de la classe politique. " La participation des anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ainsi que des autres leaders politiques à la cérémonie de remise du Prix Félix Houphouët-Boigny-UNESCO pour la Recherche de la Paix, dont l'édition 2022 a été décernée à l'ancienne Chancelière allemande Angela Merkel, en est la parfaite illustration ", a-t-il indiqué.

Chacun des huit nouveaux diplomates accrédités en Côte d'Ivoire a relevé les domaines de coopération sur lesquels il entend mettre l'accent au cours de son mandat en terre ivoirienne, en vue du rapprochement des peuples, de la prospérité et de la paix. Les secteurs de l'agriculture, des TIC, de l'économie, de la sécurité, des infrastructures, des échanges commerciaux, des investissements, de l'éducation, de l'environnement, du sport et de la santé, constituent les principaux axes de leurs interventions.