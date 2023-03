Afrique: District des Montagnes - Les capacités des membres du centre des opérations d'urgence de santé publique régionale renforcées

Man, capitale du district des Montagnes, a abrité du 27 février au 2 mars 2023, un atelier de renforcement des capacités des membres du centre des opérations d'urgences de santé publique régionale dudit district.

Cette séance de formation a vu la participation de 30 bénéficiaires venus de Man, Biankouma, Sipilou, Danané et Zouan-Hounien. Cette formation basée sur l'approche inclusive, selon les initiateurs, va contribuer à l'amélioration du fonctionnement du centre des opérations d'urgences du Tonkpi mais aussi et surtout va permettre une meilleure coordination des activités en vue d'apporter une réponse optimale pour le contrôle des épidémies et autres menaces sanitaires dans la région de l'Ouest de la Côte d'Ivoire.

Dans la dynamique de l'intégration régionale de l'approche " One Health " et de la multisectorialité, les membres de cette équipe multisectorielle provenaient des directions régionales et départementales des ministères de la Santé, des Ressources animales et halieutiques, de l'Environnement, de l'Agriculture, des Eaux et Forêts, de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de développement durable, des Forces de Sécurité et de Défense (Police, Gendarmerie, FACI), avec la participation des autorités préfectorales de Man.

Cette formation a été présidée par Stéphane Guiriga, secrétaire général 2 de la préfecture de Man, représentant le préfet de région du Tonkpi, préfet du département de Man. Elle a été animée par l'INHP Abidjan. Elle a vu la participation du CDC GHSA-Côte d'Ivoire et du représentant de l'OMS-CI de la région du Tonkpi.

Rappelons que grâce à l'appui technique et financier du CDC GHSA Côte d'Ivoire, 6 COUSP-R ont été mis en place dans les régions du Tonkpi, du Cavally, du Bafing, du Kabadougou, de San-Pedro, du Gbêkê et du Sud-Comoé.

Dans le cadre de ses activités, ACONDA-VS-CI bénéficie de l'appui technique et financier du CDC GHSA à travers le gouvernement américain pour mettre en oeuvre le programme de sécurité sanitaire mondiale dans les régions sanitaires frontalières de l'Ouest et du Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire.