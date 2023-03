Seychelles: Le 13e exercice militaire américain Cutlass Express démarre aux Seychelles, à Maurice et au Kenya

Les Seychelles et d'autres pays de l'océan Indien occidental sont sur le point d'apprendre à interrompre et à prévenir les menaces maritimes communes grâce à un exercice militaire multinational appelé Cutlass Express lancé lundi.

Dirigé par les Forces navales des États-Unis en Afrique, le 13e Cutlass Express qui se déroule du 6 au 17 mars a été officiellement lancé aux Seychelles par le commandant de la marine américaine Lindsay Draper et le conseiller spécial américain pour les Seychelles James Donegan.

Quatorze pays de la région participent à l'exercice avec un total de 320 représentants, dont 30 Seychellois.

Le lieutenant-colonel et commandant de l'unité des forces spéciales aux Seychelles, Archil Mondon, a déclaré à la SNA qu'"il y a trois exercices simultanés aux Seychelles, à Maurice et au Kenya, avec un nombre variable d'officiers seychellois participant à chaque exercice".

Il a déclaré que 15 Seychellois participeront à l'exercice à Maurice, quatre au Kenya et plus de 10 aux Seychelles. Dans l'exercice des Seychelles, il y aura d'autres participants aux côtés du personnel militaire, y compris la police.

Cutlass Express aux Seychelles comprendra des modules et des scénarios d'interdiction, de recherche et de sauvetage, d'opérations de petits bateaux et de droit de la mer.

Photo : Une trentaine de Seychellois participent au 13e Cutlass Express. (Seychelles Defence Forces) Photo License: All Rights Reserved

Lors de l'événement de lancement aux Seychelles, le Commandant Draper de la marine américaine a déclaré : "Je suis fier de faire partie de cet exercice international. L'effort et le travail d'équipe que nous verrons au cours des deux prochaines semaines témoignent du professionnalisme et du dévouement de nos forces."

Le commandant a ajouté que "à la suite de ces exercices, les Seychelles et les pays de cette région seront en mesure de perturber et de prévenir efficacement les menaces maritimes communes, augmentant ainsi la sécurité et la prospérité de tout l'océan Indien occidental".

Le Cutlass Express de cette année comprendra une phase préparatoire au port, suivie de six jours de scénarios en mer dans l'ouest de l'océan Indien.

Les Seychelles, un groupe de 115 îles réparties sur une zone économique exclusive de 1,4 million de kilomètres carrés, ont du mal à dissuader et réprimer les activités illégales en mer, en raison de son immense espace maritime.

La nation insulaire a signé un accord bilatéral, le premier du genre, avec les États-Unis en juillet 2021, permettant effectivement aux forces navales américaines de travailler sur les navires militaires des Seychelles et vice versa dans les opérations maritimes pour aider à protéger ses eaux territoriales.

Cutlass Express est un exercice maritime qui a lieu chaque année pour promouvoir la sécurité maritime nationale et régionale en Afrique de l'Est et dans l'océan Indien occidental. L'exercice est conçu pour évaluer et améliorer la capacité combinée d'application de la loi maritime, promouvoir la sécurité nationale et régionale et accroître l'interopérabilité entre les marines régionales.