Algérie: Ligue algéroise de triathlon - Priorité à la formation des entraîneurs, augmentation du volume des compétitions en 2023

ALGER — La formation d'entraineurs et l'organisation d'un maximum de compétitions demeurent le leitmotiv de la Ligue algéroise de triathlon (LATri), dans sa quête de vulgariser et développer la pratique de ce sport olympique, qui comprend les disciplines de natation, cyclisme et course à pied.

"Nous allons lancer en juin prochain la première session de formation d'entraîneurs de triathlon en Algérie, sous la conduite d'un expert de l'instance internationale et cela dans le cadre de la stratégie de la Ligue algéroise pour la saison 2023. Cela s'ajoute au processus de formation des officiels que nous avons mené, l'an dernier, et dont 50 arbitres en ont bénéficié", a déclaré à l'APS, la présidente de la Ligue algéroise de triathlon, Mounia Fetni.

La Ligue algéroise de triathlon (LATri) a été créée en décembre 2021, sous la présidence de Mme Mounia Fetni et comprend 16 clubs et sections au niveau de la capitale.

"En tant que ligue nouvellement créée, nous nous sommes concentrés sur le facteur humain (entraîneurs et arbitres), ce qui est essentiel, à notre connaissance, pour organiser et réussir des compétitions de triathlon qui nécessitent de grandes capacités logistiques, compte tenu des trois disciplines incluses dans ce sport (natation, cyclisme, course à pied)", a souligné la présidente, ajoutant que les officiels bénéficieront également d'une "formation aux premiers secours afin qu'ils puissent intervenir sur le terrain en cas d'accident".

Les épreuves de triathlon se déroulent sur la distance olympique de 1500 mètres de nage en eau libre, 40 kilomètres de course cycliste et 10 kilomètres de course à pied.

Concernant le mode de fonctionnement de la Ligue algéroise de triathlon (LATri), Mounia Fethi a expliqué qu'"au cours de la première année, nous nous sommes lancés comme une ligue avec neuf clubs affiliés, avant que ce chiffre passe, cette saison, à 16 (clubs et sections) et on s'attend à d'autre augmentation du chiffre, grâce à la sensibilisation et l'encouragement en vers les clubs de la capitale pour créer des sections de triathlon".

"Le plus grand obstacle pour les clubs afin de pouvoir développer la discipline du triathlon est le manque de ressources financières, car cette spécialité nécessite des capacités matérielles très importantes, compte tenu du prix élevé des équipements, notamment des vêtements pour la natation en eau libre et un vélo professionnel", selon Mounia Fetni.

Club Mont-Riant, parrain du triathlon à Alger

Professeur de sport à l'Université d'Alger, la présidente de la Ligue d'Alger (LATri) a mis en avant l'important rôle du Club Mont-Riant dans la vulgarisation et le développement du triathlon dans la capitale et au niveau national. "C'est un réservoir incontestable des différentes sélections nationales qu'il alimente en athlètes à hauteur de 60%".

"Trouver des entraîneurs spécialisés dans le triathlon est une affaire très compliquée car cette spécialité n'est pas enseignée au sein des instituts de sports en Algérie. Pour cette raison, je félicite l'entraîneur du Club Mont-Riant et l'équipe nationale de Triathlon, Salam Lergam qui a beaucoup contribué à la résurrection du triathlon dans la capitale. Il est entraineur de natation, avant qu'il ne décide de former des athlètes et les accompagner au niveau des clubs, puis au sein de l'équipe nationale", a dit la présidente de la LATri.

Le Club Mont-Riant est considéré comme l'un des piliers du sport du triathlon, nouvellement créé en Algérie, puisque le club, qui était spécialisé dans les sports de montagne, a été fondé en 1997, avant d'ajouter d'autres sections comme le triathlon à partir de 2016, sous la conduite de l'entraîneur national, Salah Lergam.

"Grâce aux efforts et aux sacrifices consentis par ce technicien autodidacte, son équipe, Mont-Riant, a réussi à obtenir des résultats honorables au cours de l'année 2022, dont peut-être le plus marquant, la médaille d'argent de l'athlète international Yanis Fodil, lors du dernier championnat d'Afrique des U17. Nous les encourageons à remporter plus de victoires à l'avenir".

La ligue algéroise organise des compétitions locales dans les disciplines de Duathlon (course à pied et cyclisme) et de l'Aquathlon (natation et course à pied).

Le Club Mont-Riant a été couronné du titre de la deuxième édition du championnat national qui s'est déroulé en octobre dernier au lac "Sidi Mohamed Ben Ali" à Sidi Bel-Abbes, grâce à ses quatre médailles d'or, devant Club Bahia-Nautique (Oran). Ces deux équipes dominent les compétitions nationales de triathlon.

La LATri est affiliée à la fédération algérienne du triathlon (FATri), créée en novembre 2015 et présidée par Salah Ouanes mais qui n'a obtenu son agrément officiel du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) que le 29 décembre 2019.