Soudan: Ministre aux AE participe à la réunion ministérielle sur la coopération Sud-Sud

Khartoum — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadeq Ali, a participé à la réunion ministérielle sur la coopération Sud-Sud, qui s'est tenue aujourd'hui dans la capitale du Qatar, Doha, en marge de la cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins développés.

Le Ministre s'est adressé à la réunion, en exprimant ses remerciements et son appréciation à Mme Rabab Fatima, Secrétaire Générale Adjointe des Nations Unies et haute représentante pour les pays les moins développés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement, pour l'organisation de la réunion.

L'Ambassadeur Ali Al-Sadeq Ali a souligné que la conférence s'inscrivait dans le contexte des défis de la pandémie de Corona, ainsi que les défis politiques et économiques et de la crise climatique, qui ont aggravé le manque de capacités nationales et a créé plus d'obstacles au développement dans les pays les moins développés

Le Ministre a passé en revue les développements politiques dont le Soudan a été vu au cours des deux dernières années et les réformes structurelles qui ont été mises en oeuvre dans le domaine de l'économie.

Il a également souligné la nécessité pour les membres de cette conférence de rester unis dans la représentation et la promotion des intérêts des pays en développement, la réalisation de la paix et de la prospérité dans le monde et la recherche d'un ordre mondial plus équitable et plus juste, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.

Le ministre a également réaffirmé que les pays du Sud ont contribué à la croissance mondiale dans les récentes années par plus de la moitié et a déclaré la solidarité et le soutien du Soudan aux principes de respect de la justice et des obligations internationales.

Il a renouvelé l'engagement du Soudan à coopérer avec la communauté internationale pour faire face aux défis du changement climatique et du terrorisme sous toutes ses formes, ainsi que son engagement au multilatéralisme international dirigé par les Nations Unies.