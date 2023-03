Ethiopie: 100.000 réfugiés somaliens nouvellement arrivés reçoivent une aide urgente (HCR)

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et ses partenaires intensifient leurs efforts dans la région de Somali en Éthiopie pour soutenir et aider les réfugiés récemment arrivés qui fuient les affrontements en Somalie.

Au cours des quatre dernières semaines, quelque 100.000 Somaliens sont arrivés dans la zone éthiopienne de Dolo, dans la région de Somali, pour échapper aux affrontements et à l'insécurité dans la ville de Laascaanood, dans la région de Sool.

" La plupart d'entre eux sont des femmes, des enfants - dont beaucoup arrivent non accompagnés - et des personnes âgées ", a informé depuis Addis Abeba le Représentant du HCR en Éthiopie, Mamadou Dian Baldé lors d'un point de presse régulier de l'Onu à Genève.

" Beaucoup arrivent en état de choc, racontant des histoires d'êtres chers perdus pendant la fuite ou tués dans le conflit. Certains sont arrivés blessés ", a fait valoir Mamadou Dian Baldé.

Les familles nouvellement arrivées s'abritent dans des écoles et d'autres bâtiments publics, tandis que d'autres n'ont d'autre choix que de dormir dehors.

Selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), les nouveaux arrivés ont un besoin urgent de nourriture, de dépistage nutritionnel, d'eau, d'abris, de soins médicaux et d'articles de secours.

Des articles de première nécessité, tels que des matelas, des couvertures, des moustiquaires, des ustensiles de cuisine et des biscuits à haute teneur énergétique, leur sont fournis. La distribution de nourriture devrait bientôt avoir lieu, alors que l'approvisionnement en eau et les abris restent des défis majeurs.

Des services limités dans une zone difficile d'accès

Ces exilés arrivent dans une région isolée et fortement touchée par la sécheresse. Il faut deux jours de route aux équipes du HCR et à ses partenaires sur des routes sèches et sablonneuses pour atteindre les personnes nouvellement arrivées de Laascaanood.

Les services de santé, les écoles et les autres services dans les trois zones accueillant les réfugiés - Bokh, Galhamur et Danod - sont très limités, avec seulement un hôpital, une école et deux forages pour l'approvisionnement en eau à Bokh, le centre opérationnel de la réponse.

" Les familles nouvellement arrivées disent qu'elles veulent la paix et pouvoir rentrer chez elles. Jusqu'à ce que cela soit possible, le soutien à cette intervention d'urgence est essentiel ", a ajouté M. Baldé.

Malgré ces difficultés, le gouvernement éthiopien a pourtant gardé ses portes ouvertes et les communautés d'accueil ont accueilli ces familles, partageant avec elles ce qu'elles avaient.

Les opérations du HCR en Ethiopie parmi les moins financées

À ce jour, quelque 30.000 personnes ont déjà été enregistrées. Des bureaux de protection ont été mis en place pour identifier rapidement les personnes vulnérables et les orienter vers des services. Des programmes d'aide à la recherche et à la réunification des familles ont été mis en place.

A noter que l'Éthiopie, un pays qui accueille depuis longtemps des réfugiés, est confrontée à une situation humanitaire qui s'aggrave avec le conflit et la sécheresse qui ont provoqué des déplacements internes à grande échelle ces dernières années. Malgré l'augmentation des besoins, l'opération du HCR en Éthiopie a été parmi les moins financées l'année dernière.

Face à cette nouvelle urgence, l'Agence onusienne appelle à un soutien financier supplémentaire pour répondre aux besoins urgents de ces réfugiés somaliens nouvellement arrivés.