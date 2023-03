Congo-Kinshasa: Belgique - Des enquêtes ouvertes sur un présumé projet de coup d'Etat au Katanga

Les enquêtes, indique la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), sont liées à l'homme d'affaires belge Thierry Lakhanisky, spécialiste des gros hélicoptères de transport, arrêté le 13 septembre 2022 pour son implication supposée dans le commerce d'armes de guerre.

Les enquêteurs se penchent principalement sur des faits datant de 2021. Parmi les activités suspectes figurent celles liées à des velléités de putsch en République démocratique du Congo (RDC), selon des informations récoltées par la RTBF. Les termes du mandat d'arrêt décerné le 14 septembre dernier à l'égard de Thierry Lakhanisky et d'autres suspects font état "des contacts et des liens qu'ils paraissent entretenir avec l'ex-général Numbi, dans ce qui pourrait être un projet lié à un potentiel coup d'État organisé par ledit général, proche du clan Kabila, au Katanga". Les premières lignes du mandat, poursuit la RTBF, mentionnent aussi des "démarches entreprises pour obtenir des cartes d'état-major du Congo, de la Zambie et du Zimbabwe à l'échelle 1 : 25 000".

Selon le média belge, Thierry Lakhanisky, par la voix de son avocat Emmanuel De Wagter, a indiqué qu' " il ne s'agissait pas d'armer des rebelles mais bien de sécuriser un référendum d'initiative populaire au sujet de l'indépendance du Katanga ". " La situation généralement instable au Sud et à l'Est de la RDC, la proximité des prochaines élections prévues en fin d'année, l'histoire du Katanga et de ses liens avec la Belgique, ainsi que la personnalité de John Numbi inscrivent le dossier dans un contexte géopolitique particulier. D'autant qu'afin de mieux cerner les agissements de Thierry Lakhanisky et des autres suspects, les enquêteurs sont allés fouiller jusque dans des bureaux de la Défense ", fait savoir la RTBF, précisant que Thierry Lakhanisky coopérait avec les services belges de renseignement.

Par ailleurs, poursuit cette radio, au début des années 2000, Thierry Lakhanisky est intervenu via sa société "Skytech" auprès des forces régulières en RDC. " Il a, par exemple, endossé un rôle de conseiller pour la force aérienne congolaise, à une époque où John Numbi était officiellement en poste. La RDC souhaitait alors remettre en ordre les hélicoptères russes MI-26 en sa possession. Plus récemment, Thierry Lakhanisky aurait entretenu des liens avec John Numbi, désormais "ex-général", dans un tout autre contexte : celui d'une tentative de coup d'État au Katanga. C'est ce que soupçonnent les enquêteurs ", révèle le média.

Lien avec les services de renseignement

Selon les informations de la RTBF, ces différents contacts et activités n'étaient pas inconnus de la sûreté de l'Etat belge. Mais, ces dernières années, Thierry Lakhanisky collaborait surtout avec le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS), le service de renseignement militaire belge . Et, ce dernier, à en croire plusieurs sources contactées par la RTBF, ne semble pas avoir voulu mettre un frein à sa coopération avec Thierry Lakhanisky en RDC.

Pourquoi ? "Il s'agissait sans doute de garder une ouverture, de ne pas être aveugle sur ce qui se tramait et de consolider la position d'information historiquement forte de la Belgique en RDC", avance un interlocuteur à la RTBF. "Cela ressemble à une opération secrète périlleuse vu la situation instable de la RDC et le passé belge sur place", juge plutôt un autre. En tout cas, Thierry Lakhanisky a pu interpréter l'attitude du SGRS à son égard comme une "couverture" ou un "blanc-seing", estiment les deux.

Cependant, indique la RTBF, dans une réaction écrite qui lui a été transmise, le service de renseignement militaire a souligné que le SGRS ne s'implique jamais dans de quelconques activités visant la déstabilisation d'un État. " Le SGRS réaffirme sa volonté immuable d'appuyer les autorités judiciaires dans tout dossier qu'elles jugeraient opportun, en étroite collaboration et sous le contrôle du Comité R ", relaie la RTBF.