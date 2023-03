Afrique: One Forest Youth Forum (OFYF) - Les jeunes du monde réunis au Gabon pour la conservation forestière et l'action climatique

Tenu du 27 au 28 février 2023 à Libreville, ce rassemblement international a vu la participation en présentiel de plus de 700 jeunes venus de plus de 20 pays différents afin de construire des partenariats durables autour des enjeux forestiers et faciliter le partage d'expériences ainsi que la discussion sur les défis à relever pour préserver les forêts du monde.

Initié par des jeunes leaders gabonais le "One Forest Youth Forum" , pour cette 1ère édition, a été honoré par la présence des hautes autorités, à l'instar du Ministre de la Jeunesse et des Sports, des représentants de l'Ambassade de France au Gabon, de l'UNICEF, de la Directrice de l'Institut de la Francophonie pour le Développement durable, du Président de l'Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique (PACJA), du Président du Conseil Régional de la Jeunesse de la CEEAC du, Président d'Honneur du Réseau des Organisation des Jeunes Leaders des Nations Unies, de l'Ambassadeur One Forest Youth Forum et Fondateur du parlement des enfants africains sur le climat et bien d'autres, dans le but de donner une voix aux jeunes et de les impliquer dans les décisions qui affectent l'avenir de nos forêts.

Les discussions ont porté sur les sujets suivants : recherche et innovation, entrepreneuriat, gestion durable, le volontariat, le partage d'expérience, la formation, la recherche, le développement des chaînes de valeurs et économie forestière, gouvernance forestière et lutte contre les changements climatiques, stimulation de la mobilité croisée.

A l'issue de cette rencontre, un manifeste de la jeunesse pour la gestion durable des forêts tropicales et l'adaptation aux changements a appelé à une action urgente visant à impliquer la jeunesse dans l'action et la prise de décision.

Au lendemain de la clôture de l'OFYF, les jeunes ont organisé un débat intergénérationnel durant le One Forest Summit.

Ce débat entre les jeunes et la Secrétaire d'État française chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou ; Le Ministre en charge de la jeunesse du Gabon, Franck Nguéma ; le Premier vice-président exécutif de la Commission Européenne, Frans Timmermans ; La Ministre de l'environnement du Congo, Mme Arlette Soudan-Nonault et La Ministre de l'Environnement en Ouganda, Hon. Beatrice Anywar Atim s'est soldé par des pistes de projets collaboratifs sur la conservation forestière.

Quelques heures plus tard, c'est au cours du One Forest Summit (OFS) que la coordonnatrice générale du forum des jeunes a fait retentir la voix de la jeunesse par la lecture de son manifeste au segment du chef d'État et des gouvernement de l'OFS.

Résultats du One Forest Youth Forum

En termes de mobilisation 700 jeunes ont été sensibilisés aux enjeux de la gestion durable des forêts tropicales et de la biodiversité, au terme de ces 2 jours d'échanges , un manifeste de la jeunesse s'articulant autour de 13 recommandations fortes a été présenté par leur porte-parole Mlle Tamarah Moutotekama Boussamba aux Chefs d'États et de gouvernement.

Puis, le One Forest Youth Initiative a été lancé et a obtenu un financement de la France de 1.000.000 d'Euros pour soutenir le programme de volontariat et de mobilité croisé pour la gestion durable des forêts et l'adaptation aux changements climatiques.

Ce programme de mobilité croisée doit démarrer dans 6 mois, avec la signature d'une convention de partenariat entre la coordination du One Forest Youth Initiative et France volontaires. Il bénéficiera de l'accompagnement des Ministères en charge de la jeunesse et de l'insertion professionnelle.

Fortement impliqué tout au long des activités autour du One Forest Youth Forum, le Ministre Franck Nguema a assuré les jeunes que le gouvernement gabonais, à travers le Ministère de la jeunesse, a pris l'engagement d'accueillir le secrétariat permanent du One Forest Youth Initiative à Libreville, et surtout de mettre tout en oeuvre afin que ce projet soit effectif dans les meilleurs délais.

Un autre résultat non négligeable, tout comme le One Forest Summit devient un évènement annuel qui se fera dans plusieurs pays à travers le monde, et par voie de conséquence le One Forest Youth Forum sera donc un évènement annuel, et devient de facto un des programmes du One Forest Youth Initiative qui se tiendra tous les ans en prélude au One Forest Summit.

Pour finir, plusieurs partenaires sont disposés à collaborer avec le One Forest Youth Initiative, à l'image de l'Unesco, l'Union Européenne, la CEEAC, Arise, le FGIS. Dans le même élan, la " Southbridge" du Président Lionel Zinsou est disposée à accompagner le One Forest Youth Initiative dans sa stratégie de mobilisation de son basket fund autour de son programme de volontariat et de mobilité croisé soutenu par France volontaire.

En effet, Lionel Zinsou PDG du fonds d'investissement européen PAI Partners, a accordé deux rencontres de haut niveau aux représentants du One Forest Youth Initiative, et se positionne désormais comme l'un des ses partenaires techniques et stratégiques.