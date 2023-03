Congo-Brazzaville: Genre - Des filles édifiées sur les violences en ligne

Les membres de l'association Azur développement ont échangé, le 7 mars à Brazzaville, avec les apprenantes des classes de terminale du lycée Nganga-Edouard sur les violences en ligne en vue d'améliorer leurs connaissances et la compréhension en la matière.

L'objectif de l'échange a été de partager les stratégies de protection de la vie privée sur les réseaux sociaux et sur internet, vulgariser la loi Mouébara ainsi que présenter les services offerts par le guichet unique pour une assistance aux femmes et enfants victimes de violences. Il a été organisé en prélude à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes sur le thème " Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour égalité des sexes". Au niveau national, la journée est célébrée sur le thème " Femmes, protégeons-nous contre les violences en ligne avec la loi Mouébara ".

Les organisateurs de l'échange ont révélé que l'enquête réalisée en ligne en 2018 par l'association Azur devéloppement a montré 54% de filles victimes contre environ 40% des femmes. " Un rapport d'étude de l'Unicef sur les violences de genre et en ligne en milieu scolaire au Congo, publié en 2020, révèle que l'ampleur des actes de violences en ligne est considérable. Cette étude montre que les victimes de violence en ligne auraient principalement souffert de harcèlement en ligne 49,2%, de diffusion d'images privées ou à caractère sexuel sans en avoir l'autorisation (18,9%) et de profération de menaces de violence (15,8 %) ", a-t-on laissé entendre.

Le juriste Roméo Mbengou a souligné dans sa communication les violences en ligne qui prennent souvent diverses formes. Selon lui, elles partent du cyber harcèlement en passant par la publication des images intimes qui se font par l'utilisation des différents outils numériques.

Par ailleurs, d'autres communications ont porté sur la loi Mouébara, la cybercriminalité et protection des données personnelles ainsi que le guichet unique d'assistance aux femmes et filles victimes de violence. A Brazzaville, le service est joignable par le numéro 06 404 41 95, et à Pointe-Noire par le 06 628 00 48. Le service est gratuit et les victimes de toutes formes de violences bénéficieront des séances d'écoute ; de l'accompagnement; de l'assistance et de l'orientation par le biais des animateurs vers un centre de santé.