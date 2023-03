Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - La commission Affaires étrangères s'inspire de l'expérience de sa consoeur de France

Une députée française d'origine congolaise, membre de la commission affaires étrangères, Nadège Abomangoli, en séjour de travail au Congo, a conféré le 7 mars avec les membres de la commission soeur de la chambre basse du Parlement sur le renforcement des capacités des membres.

Les discussions entre la commission Affaires étrangères, coopération et des congolais de l'étranger et la députée française ont porté sur l'échange d'expériences et le renforcement des capacités entre les membres des deux commissions.

" Nous avions parlé des projets communs entre nos deux assemblées, notamment l'amélioration des capacités entre les deux commissions, parce que chacun à apprendre auprès de l'autre des capacités techniques afin de nous permettre de nous améliorer ", a indiqué Nadège Abomangoli, qui estime que pour apporter la solution à un problème le point de vue de chacun compte.

" Nous faisons tous partie d'une commission importante dans un moment confronté à présent à de nombreux problèmes. Il m'était donc nécessaire de rencontrer mes collègues congolais, question d'avoir leur point de vue sur un certain nombre d'évènements que le monde connaît actuellement ", a-t-elle renchéri.

Pour le président de la commission Affaires étrangères, coopération et des congolais de l'étranger, Pierre Obambi, la rencontre avec la députée franco-congolaise a été une occasion pour les deux parties de se rappeler des liens d'amitié entre la France et le Congo, ayant permis d'ériger Brazzaville comme capitale de la France libre de 1940 à 1942 et de l'Afrique équatoriale française de 1910 à 1958.