Congo-Brazzaville: Salubrité - L'opération ' Coup de poing ' se poursuit dans la ville capitale

La commissaire générale chargé de l'Assainissement et Aménagement de la ville-province de Kinshasa, Laetitia Bena Kabamba, avertit sur la poursuite de l'opération " Coup de poing nuisance sonore ".

L'opération " Coup de poing nuisance sonore ", débutée le mois dernier, a permis la destruction des constructions anarchiques à travers la capitale congolaise et va se poursuivre le 18 mars sur toute l'étendue de la ville. " Celle-ci vise à assurer la tranquillité des citoyens et à lutter contre toutes les formes de nuisances sonores qui sont de nature à créer ou provoquer un trouble au repos ou une gêne pour le voisinage ", souligne Laetitia Bena Kabamba dans son communiqué.

Elle appelle, par ailleurs, la population à prendre les dispositions nécessaires en vue de se conformer aux prescrits des édits 005 du 9 octobre 2012 portant règlementation relative aux nuisances sonores dans la ville-province de Kinshasa, et n°003/2013 du 9 septembre 2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement dans la ville-capitale.

Dans une note circulaire antérieure portant la date du 6 mars et à l'intention des bourgmestres des communes de Kinshasa, la commissaire générale en charge de l'Assainissement et aménagement de la ville-province leur exige leur implication pour la poursuite de cette opération. Laetitia Bena Kabamba, qui cite les instructions du gouverneur de la ville, note qu'elle procédera à la poursuite de cette opération le 9 mars déjà dans leurs entités respectives et demande aux autorités municipales de prendre toutes les dispositions pour la réussite de cette " activité qui est d'une importance capitale ".

Dans le cadre de cette opération, rapelle-t-on, les engins de l'Hôtel de ville de Kinshasa ont démoli plusieurs constructions à travers la ville, allant des maisons d'habitation aux murs de clôture et autres constructions commerciales. Les rumeurs persistantes indiquent que les propriétaires de ces constructions se sont constitués en collectif et ont porté plainte contre le gouverneur Ngobila devant la justice. Ils l'accuseraient de destruction méchante. Selon ces informations, c'est à la justice d'apprécier cette action menée par des citoyens qui s'estiment lesés et leurs droits bafoués.