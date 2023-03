Congo-Kinshasa: IXes jeux de la Francophonie - Les encadreurs techniques des Léopards culturels en formation

Lancé le 6 mars à la Délégation Wallonie Bruxelles, l'atelier de mise à niveau, conduit par le comité chargé de l'organisation des présélections et de la participation culturelle de la RDC à la rencontre internationale, se tient jusqu'au 9 mars.

Inscrit dans la phase de préparation des Léopards culturels, l'atelier sera clôturé ce 9 mars. Organisé en quatre jours, il a pour but d'outiller les encadreurs des Léopards culturels, le groupe d'artistes sélectionnés pour les IXes jeux de la Francophonie afin de leur assurer le meilleur accompagnement qui soit. Le comité d'organisation des présélections et de la participation culturelle a souligné : " L'atelier de mise à niveau des encadreurs techniques se veut un cadre propice pour améliorer les compétences des personnes ressources chargées de préparer et d'aider les sélectionnés culturels de la République démocratique du Congo à atteindre le niveau requis pour concourir avec succès lors de la neuvième édition des jeux de la Francophonie prévue du 28 juillet au 6 août ". C'est dire qu'au sortir des travaux, où ils sont équipés au niveau " des standards internationaux ", ils devraient fournir à ces derniers un encadrement à la hauteur des normes internationales.

En effet, le renforcement des capacités dont les encadreurs bénéficient constitue une mise à niveau nécessaire pour emmener les futurs concurrents à une participation optimale. Dès lors, les encadreurs sont initiés à trouver notamment la meilleure manière de " stimuler la création artistique " en usant d'un " processus de création artistique à valeur ajoutée " tout en veillant au respect de la " sémiologie dans les arts ".

Par ailleurs, les notions de " management " dispensées de prime abord, associées à la " pédagogie et transfert de compétences " seront utiles à leur tâche. Savoir aussi que les encadreurs sont formés à se montrer alertes, veiller au grain, s'assurant de la bonne " santé mentale, physique et psychologique " des Léopards soumis à leurs soins. Et quitte à être dans les normes, un accent est également mis sur la " réglementation des jeux de la Francophonie " à observer scrupuleusement. Tout autant que l'indispensable connaissance des réelles " dispositions pratiques sur la préparation technique par discipline ". Le comité rappelle ici que l'atelier en cours " vise aussi à familiariser les encadreurs avec l'environnement et le contenu des jeux de la Francophonie ". Ce sur quoi s'est appesanti le coordonnateur du comité, Michel Ngongo, dans la seconde partie de la journée du 6 mars. Il s'est à cet effet focalisé sur la réglementation générale des jeux que la RDC s'active à préparer.

Les différents sujets, constituant les thématiques essentielles abordées à l'occasion de cet atelier entrent dans les grandes exigences à considérer absolument. Comme l'a affirmé le premier intervenant, en l'occurrence Jean-Romain Malwengo, les participants sont tenus d'opter pour un management efficace consistant " à encadrer et organiser le travail des artistes de la RDC " de sorte qu'ils obtiennent de satisfaisants résultats. L'objectif étant ici, à défaut de ravir toutes les médailles d'or, d'en gagner au moins une à toutes les onze disciplines aux prochains jeux.

Le communiqué de presse annonçant la tenue de l'atelier indique au passage que dans un entretien préalable avec le comité susmentionné, encadreurs et Léopards avaient été mis au parfum des étapes de la phase de préparation. Cette dernière, apprend-on, " était initialement prévue pour sept mois ".