Congo-Kinshasa: Hôpital général Adolphe-Sicé - Les femmes s'engagent pour le changement

Une journée thématique a été organisée le 7 mars à l'hôpital général Adolphe-Sicé (HGAS) de Pointe-Noire, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, en présence de Lambert Chakirou, directeur général dudit hôpital.

"Femmes de l'hôpital général Adolphe-Sicé engagées pour le changement ", tel a été le thème de l'activité qui a réuni les médecins, infirmières, sages-femmes, agents d'administration, techniciennes de surface..., toutes animées par le devoir de cultiver et pratiquer les vertus pouvant permettre de contribuer à l'oeuvre de civilisation. " Le choix de ce sous-thème se justifie par la volonté éloquente des femmes de notre structure de redorer le blason et éclairer l'image de cet hôpital avec lequel la population de Pointe-Noire et ses environs entretiennent des rapports séculaires et très manifestes ", a dit Audrey Natacha Ndzota Mabengué, directrice des soins infirmiers, médico-technique et de la réadaptation, présidente du comité d'organisation. Pour atteindre un tel objectif, a-t-elle ajouté, les femmes de l'HGAS prennent comme modèle Emmeline Pankhurst, celle-là même qui s'est battue pour que les femmes obtiennent le droit de vote au Royaume-Uni.

Pour Lambet Chakirou, directeur général de l'HGAS, " cette journée est une occasion d'honorer les femmes et les filles du monde entier et particulièrement celles travaillant à l'hôpital général Adolphe-Sicé. Nous rendons hommage à leur rôle dans la prise en charge des malades et l'amélioration de la qualité des soins en tant qu'elles constituent un peu plus de la moitié des effectifs du personnel de notre hôpital. Souvenons-nous qu'il y a très peu de temps, les femmes médecins, infirmières, sages-femmes, techniciennes de surface et autres comptables et agents de l'administration ont pris une part importante dans la lutte contre la pandémie de covid-19... Cette implication au bien-être de la population prouve à suffisance que les femmes d'aujourd'hui ne sont plus celles qui attendent qu'on leur donne un siège à table plutôt qu'elles apportent leur propre chaise pliante" .

La matinée a donné lieu à plusieurs communications dont " Femme et milieu de travail ", " Innovations et technologies au service de l'égalité entre l'homme et la femme ", " Accueil du patient ", " Contrôle de la qualité des soins à l'hôpital général Adolphe-Sicé ", " Prise en charge de la douleur post-césarienne ", " Place de l'infirmière dans la prescription médicale ", " Prélèvements sanguins veineux : pratiques infirmières ".... Des communications qui ont donné lieu à des échanges, des débats fructueux et enrichissants.

Signalons que la 113e Journée internationale des droits des femmes a pour thème " Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l'égalité des sexes ". Sur le plan national, elle est célébrée sur le thème " Femmes, protégeons-nous contre les violences en ligne avec la loi Mouébara ".