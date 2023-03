Congo-Kinshasa: Formation - Des apprenants de la langue anglaise reçoivent leurs diplômes

Après six mois de formation appliquée, trente-six jeunes apprenants en langue anglaise, formés par la plateforme International Leading Teachers Group (ILTG), ont reçu récemment à Brazzaville leurs diplômes en présence d'Herman Mawa Ngatali, directeur départemental de la Jeunesse.

Les trente-six jeunes font partie de la onzième promotion ayant suivi des cours en langue anglaise, une initiative de la plateforme ILTG que dirige Benarez Moussayandi.

L'assiduité, la discipline et la volonté de réussir des jeunes ont été louées tour à tour par David Yalat Pemba, coordonnateur départemental d'ILTG Brazzaville, et Benarez Moussayandi qui, après avoir fait le bref historique de la structure et du projet, a exhorté les jeunes à travailler davantage pour préserver ces acquis non négligeables pour leur avenir. Cette invite a été aussi partagée par de parrain de l'événement qui, après avoir loué l'initiative, a plaidé pour sa pérennisation.

En six mois d'apprentissage, les jeunes ont acquis un niveau de langue non négligeable au regard de la démonstration de leur compétence en anglais faite lors du débat sur "Les avantages et inconvénients de l'agriculture moderne et traditionnelle", la représentation théâtrale sur l'importance de la langue anglaise et aussi lors de l'interprétariat fondé sur le speech de motivation.

La plateforme ILTG est une association socio-culturelle et éducative composée essentiellement de jeunes congolais formés en Afrique du Sud. A travers des initiatives diverses dans le cadre éducatif et socio-professionnel, elle offre des formations qualifiantes en hygiène sécurité environnement, logistique, pâtisserie, cuisine, etc. Elle s'assigne aussi comme objectif d'être au service de la population en général et des jeunes en particulier en leur proposant des formations en anglais, des compétences pour l'employabilité afin de contribuer à leur autonomisation et à leur réinsertion.