Congo-Brazzaville: Coopération - Les parlementaires allemands au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

La visite qu'a effectuée les parlementaires allemands au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, le 6 mars, s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération culturelle entre ce mémorial et l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne.

Reçus par la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, les parlementaires allemands conduits par leur ambassadeur en République du Congo, Wolfgang Klapper, ont d'abord échangé avec la directrice de ce haut lieu de mémoire et de culture, avant de visiter le bâtiment historique où reposent le fondateur de la ville de Brazzaville, Pierre Savorgnan de Brazza et sa famille.

Cette visite guidée par la directrice du mémorial a permis aux parlementaires allemands d'assouvir leur curiosité sur l'histoire de la fondation de la ville de Brazzaville en 1880, des oeuvres du roi Makoko Olloh 1er et de De Brazza, ainsi que sur la raison d'être de ce mémorial, inauguré le 3 octobre 2006. " Cette médaille consiste simplement à montrer que nous sommes très reconnaissants envers la directrice pour avoir consacré son temps à nous parler de ce musée et de la culture qu'il représente. Nous sommes six parlementaires du Parlement allemand, et représentons les partis du gouvernement aussi bien que ceux de l'opposition. Et nous sommes ici pour comprendre le pays dans lequel il vivait. Les députés ont été très impressionnés par le bâtiment de ce mémorial, symbole de l'histoire et la culture qu'il présente non seulement au peuple congolais, mais aussi à nous, représentants du parlement allemand ", a déclaré le président du groupe d'amitié Allemagne-Congo, HON. Jürgen Coss.

A l'issue de cette rencontre, le président du groupe d'amitié Allemagne-Congo a remis à la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, la médaille du parlement allemand.