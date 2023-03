Angola: L'ambassadeur d'Espagne visite le port de Lobito

Lobito — L'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Angola, Manuel Lejarreta Lobo, était ce mardi à Lobito, province de Benguela, où il s'est informé sur les infrastructures, les opérations et les perspectives de croissance du port local.

S'adressant à la presse, l'ambassadeur a déclaré que l'Angola est un partenaire très important pour l'Espagne, d'où la raison de venir à Benguela pour voir sur place l'une des principales infrastructures liées au corridor de Lobito et découvrir les avantages des produits importés et exportés vers Europe, par le port de Lobito.

Il a tenu à exprimer l'intérêt de son pays pour la coopération avec l'Angola, tant dans les secteurs politique qu'économique, citant l'exemple de la récente visite du roi Philippe VI, comme étant la première dans un pays d'Afrique subsaharienne.

" Nous voulons dynamiser les relations économiques et commerciales et accroître les investissements espagnols en Angola. Nous avons déjà eu plus d'investissements dans le passé, ils ont baissé à cause du Covid-19, mais les perspectives sont très bonnes ", a déclaré Manuel Lejarreta.

Lors de la réunion qu'il a eue avec le conseil d'administration du port de Lobito, le diplomate a révélé qu'environ 40 entreprises espagnoles opèrent en Angola.

Manuel Lejarreta Lobo a assisté la vidéo institutionnelle diffusant, entre autres informations, la situation géographique du port de Lobito, la sécurité portuaire, les infrastructures, les ressources humaines et la certification ISPS (Code international pour la protection des navires et des installations portuaires).

Le président du Conseil d'administration du port de Lobito, Celso Rosas, a exprimé sa satisfaction et a remercié le diplomate en disant : " il est toujours bon de recevoir des personnalités éminentes de la politique internationale ".

Il a reconnu, d'autre part, qu'il y avait encore de nombreuses lacunes dans l'entreprise, mais il était confiant dans la croissance, à travers les partenariats avec des pays plus avancés comme l'Espagne.

Interrogé pour savoir si le consortium Trafigura, Vecturis et Mota Engil a déjà commencé à fonctionner, le PCA du port de Lobito a informé que tout indique qu'il se concrétiserait au premier semestre de cette année.

"Nous aurons une nouvelle réalité, dans laquelle notre statut de port principal se fera sentir, bien que toujours de manière hybride, car nous continuerons à opérer dans d'autres terminaux", a-t-il expliqué.

À l'heure actuelle, Porto prépare un ensemble d'actions préliminaires telles que les documents, les infrastructures, les travailleurs et les travaux qui doivent préalablement être effectués à la lumière du contrat.

Le port de Lobito, avec le chemin de fer de Benguela (CFB), est une infrastructure importante du corridor de Lobito, qui s'affirme comme l'un des principaux axes de circulation des matières premières, des produits et des marchandises, non seulement à l'intérieur des pays qu'il traverse (Angola, Zambie et République Démocratique du Congo), mais surtout la connexion qu'il établit avec le marché mondial.