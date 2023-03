Angola: L'Angola et le Qatar discutent d'une possible coopération dans la recherche en santé

Luanda — Doha (des envoyés spéciaux) - L'Angola et le Qatar pourraient coopérer dans le domaine de la recherche en santé, une possibilité suggérée ce mardi (7), après la visite effectuée par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, aux laboratoires de recherche de biologie moléculaire, études et génome humain, situé à Doha, capitale du Qatar.

La visite d'Esperança da Costa au centre de recherche s'est déroulé en marge des travaux de la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, qui se tient à Doha, du 5 au 9 mars, à laquelle elle participe au nom du Chef de l'État angolais, Joao Lawrence.

Dans de brèves déclarations à la presse, le directeur des recherches et responsable du programme de médecine de précision, Khalid Fakhro, s'est dit très honoré de cette visite, qui, selon lui, témoigne de l'intérêt de l'Angola pour les questions de recherche.

"Je pense que c'est un signe très clair que, dans le cadre des relations bilatérales entre l'Angola et le Qatar, nous pourrons peut-être initier des contacts dans ce domaine de la recherche", a-t-il déclaré, ajoutant que le laboratoire, l'un des meilleur et le plus grand au monde, a pour objectif de créer une ceinture régionale du Moyen-Orient pour la découverte de maladies.

Le laboratoire, fondé il y a sept ans et appartenant à la Qatar Foundation, reçoit de nombreux patients atteints de maladies génétiques rares, pratiquement incurables, et effectue également des dépistages génétiques, a appris l'Angop sur place.

Aujourd'hui encore, la vice-présidente de la République d'Angola a visité le siège de la Qatar Foundation, une organisation à but non lucratif, fondée en 1995, dont les projets sont axés sur l'éducation, du préscolaire au post-graduat, la recherche et l'innovation, et les initiatives communautés.