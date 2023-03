Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Lancement du projet TRANSFORME pour améliorer la croissance et la création d'emplois

Le ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Eustache Muhanzi, a lancé lundi 6 mars à Mbuji-Mayi au Kasaï-Oriental, le projet d'autonomisation des femmes entrepreneures, mise à niveau de petites et moyennes entreprises, pour la transformation économique et l'emploi (TRANSFORME).

Ce projet a pour objectif d'améliorer la croissance et la création d'emplois des Micros, petites et moyennes entreprises nouvelles et existantes appartenant aux jeunes et aux femmes dans les villes de Bukavu, Bunia, Goma, Kananga, Kinshasa et Mbuji-Mayi.

D'après le chef de ce projet, TRANSFORME s'appuie sur quatre composantes : soutenir l'esprit entrepreneurial résilient, promouvoir l'inclusion financière, l'accès viable au financement pour les femmes entrepreneures et développer l'écosystème de l'entreprenariat.

Le ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises a indiqué que la Banque mondiale a mis à la disposition de la RDC 300 millions USD.

Eustache Muhanzi, a également indiqué que TRANSFORME va employer principalement les compétences congolaises recrutées avec une implication des provinces bénéficiaires pour plus d'appropriation et de soutien aux entrepreneurs locaux.