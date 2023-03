Algérie: Lancement d'un projet d'appui au commerce électronique pour les projets de la femme en Algérie

ALGER — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a supervisé mardi à Alger le lancement officiel du programme d'appui au commerce électronique pour les petits et moyens projets dirigés par les femmes en Algérie, dans le but de former des femmes entrepreneures dans le domaine du numérique.

S'exprimant à cette occasion, M. Hamadi a affirmé que ce projet, lancé en coopération avec la Banque mondiale (BM), "intervient pour donner une nouvelle dynamique aux relations bilatérales entre l'Algérie et les institutions de Bretton Woods en général, et la Banque mondiale (BM) en particulier, afin de booster la croissance économique et sociale globale".

Ce projet, lancé après deux ans d'arrêt en raison de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), vise à "soutenir les porteuses de projets parmi les femmes artisanes, en élargissant l'accès aux biens et services financiers, en renforçant les capacités, en offrant des opportunités d'accès aux marchés mondiaux, et en améliorant l'intégration et la compétitivité économique de la femme en matière de commerce électronique et de marketing numérique", a-t-il précisé.

De son côté, le représentant de la BM pour l'Algérie, Kamel Braham a affirmé que ce projet avait pour but d'"assurer l'appui numérique aux femmes entrepreneures en Algérie, en les formant dans l'utilisation des outils numériques en vue de faciliter leur accès aux marchés national et international".

Le projet, dit-il, sera financé via l'Initiative de financement en faveur des femmes entrepreneures (We-Fi), qui "est une initiative internationale financée par 14 Etats donateurs et 8 banques de développement, avec une valeur totale estimée à 300 millions de dollars au profit de 60 Etats, dont 6 pays arabes".

Concernant l'Algérie, le représentant de la BM a fait savoir que plus de 100 femmes entrepreneures algériennes seraient formées dans l'utilisation des plateformes du e-commerce par quelques 20 conseillers en la matière.