Ile Maurice: Alpinerz Mauritius - En l'air pour la patrie

Faire un geste patriotique en altitude, avant tout, faut que le coeur y soit.

Cette phrase prend tout son sens à l'approche de la fête de l'Indépendance de Maurice, notamment grâce à un groupe de jeunes nommé Alpinerz Mauritius. Pour célébrer ce jour important, ils ont décidé de faire du sky hammocking en arborant les couleurs de notre quadricolore.

"L'idée s'est présentée comme une étoile filante car elle a surgi de nulle part. Le drapeau national nous a toujours accompagnés dans la plupart de nos projets et expéditions. Ces quatre couleurs sont notre fierté, que nous exhibons toujours de tout notre coeur. C'est la première célébration de l'Indépendance qu'Alpinerz Mauritius organise depuis sa création en 2016 et nous voulons la marquer de la manière la plus unique qui soit", explique Yumesh Rohit Raudhee, fondateur d'Alpinerz Mauritius.

Ce dernier, plus connu comme Sensei/Railley, est âgé de 25 ans. Il est un homme d'affaires des industries alimentaire et immobilière. Il a lui-même découvert sa passion pour la nature et la montagne dès sa plus tendre enfance. "Alpinerz Mauritius n'était qu'un rêve qui s'est réalisé non seulement pour moi mais aussi pour ses 30 membres aujourd'hui. Ensemble, nous avançons vers nos objectifs et nos ambitions. J'ai toujours été captivé par les montagnes géantes que je voyais lorsque je voyageais autour de l'île. J'imaginais toujours les différentes façons de les escalader. Ce n'est qu'à l'âge de 15 ans que j'ai escaladé pour la première fois Montagne-Longue jusqu'à L'Échelle Rock, et ce fut le coup de foudre", explique Yumesh. Depuis, il y est allé presque tous les week-ends, pour explorer plus loin, à chaque fois.

À l'âge de 19 ans, il va apprendre l'existence des équipements d'escalade lors d'une rencontre. "J'ai croisé mon gourou de l'alpinisme lors d'une randonnée pour explorer le Jacob Peak, situé juste à côté de l'emblématique Pieter Both. Je grimpais pour m'approcher du pic lorsque je l'ai vu assis avec son harnais, ses cordes et toutes sortes d'équipements, dont je n'avais pas la moindre idée à l'époque. Curieux, j'ai fini par engager la conversation. Je l'ai vu sécuriser son ascension dans cette montée technique. Je me souviens encore à quel point j'étais étonné et, à ce moment précis, j'ai vu un nouvel éventail de possibilités. De là est né mon amour pour le monde de l'escalade et de l'alpinisme", raconte Yumesh.

Pour matérialiser le projet de sky hammocking, les jeunes ont dû vaincre la peur du vide. Comme l'explique Yumesh : "Le plus difficile est sans doute d'entrer dans le hamac en étant accroché sur la highline. Mais, après une bataille tenace contre le vent pour essayer d'y entrer, mes efforts ont été récompensés par une tranquillité d'esprit sans précédent au moment même où j'ai réussi à m'y installer. Le déclencheur de toutes les sensations, c'est la montée d'adrénaline d'être suspendu à cette altitude, avec une vue imprenable sur le coucher de soleil devant moi."

Réussir un tel exploit comporte des risques mais les membres d'Alpinerz Mauritius se disent être des "adrenaline junkies". Pour veiller sur la sécurité de tout un chacun, ils imposent des règles très strictes. "L'installation de la highline prend environ deux heures et nous utilisons des équipements certifiés par l'UIAA (Union internationale des associations d'alpinisme). Cette fois-ci, nous aurons quatre participants sur la même ligne représentant les quatre couleurs de notre drapeau national. Le poids de chaque participant est enregistré au préalable afin que nous puissions calculer le ratio de sécurité ; dans ce cas, le ratio de sécurité total est d'environ 20 : 1. Cela signifie qu'il faudrait 20 fois le poids des quatre participants pour briser le système. Plutôt sûr, non ?" estime Yumesh.

Pour ces jeunes amoureux d'adrénaline, la randonnée représente le meilleur moyen de se connecter à mère Nature. Elle évoque un sentiment de paix et leur permet d'apprécier la beauté qui les entoure, tout en étant un défi physique et mental. "La randonnée, tout comme la vie, est un voyage où le chemin n'est pas toujours facile. C'est une bataille difficile. Elle nous épuise parfois. L'abandon peut nous traverser l'esprit, mais nous nous en sortons toujours. Les vues magnifiques et le sentiment d'accomplissement à la fin sont la récompense suprême de tous les efforts endurés. Ce sentiment inestimable est notre motivation constante, en randonnée comme dans la vie", partage Yumesh.

"Sky hammocking"

Le sky hammocking consiste à accrocher différents hamacs sur une highline, soit des cordes soit des sangles, sur un ancrage très solide et redondant entre deux points sur une montagne, une crevasse ou un canyon. Comme le souligne Yumesh : "Les origines de cette activité ne sont pas très claires. Notre attention a été retenue lorsque des photos de l'activité sont devenues virales sur les médias sociaux et nous l'avons introduite à l'île Maurice, le 16 août 2022, pour la première fois." Alpinerz Mauritius a installé sa highline sur les deux pinacles de la montagne Guiby, située dans la chaîne de montagnes de Moka, à une altitude d'environ 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, pour son projet patriotique.