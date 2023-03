Togo: Ouro Akpo Tchagnao a sa hutte - Le Mouvement LDP

Alors qu'il a été suspendu le mois dernier de l'ANC dont il est jusqu'alors membre, l'ancien député Ouro Akpo Tchagnao a décidé de créer sa hutte. Il s'agit du Mouvement LDP (Lumière pour un Développement dans la Paix). Même si sa rencontre avec la presse et les membres et sympathisants prévue pour ce jour en vue du lancement officiel de ce mouvement, n'a pu avoir lieu, un communiqué vient informer que ce mouvement que l'ancien élu du peuple a fait enregistrer au Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires le 15 février 2023 sous le numéro 0168, M. Tchagnao, au travers d'un communiqué qui fait le tour de la toile et des réseaux sociaux ce soir, informe que son mouvement est officiellement à compter de ce Mardi 07 Mars 2023. Lisez !

Ce mardi 7 mars 2023, le Mouvement Lumière pour un Développement dans la Paix (LDP) a invité ses membres, sympathisants et la presse pour le lancement officiel de ses activités.

Les derniers échanges avec les autorités administratives sur les lieux de la manifestation nous ont contraint à sursoir à notre activité.

Le LDP tient à informer l'opinion nationale et internationale que son mouvement est créé depuis le 27 novembre 2022 et enregistré au Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires le 15 février 2023 sous le numéro 0168.

Par conséquent le Mouvement LDP est officiellement lancé à compter de ce jour.

Nous invitons les populations togolaises à rester mobilisées pour les prochaines activités.

Fait à Lomé, le 07 mars 2023

Signé,

Le Président,

OURO-Akpo Tchagnao