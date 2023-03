Algérie: Adrar - Appel à créer des chambres commerciales pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin

ADRAR — La création des chambres de commerce spéciales "femme" pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'implication de cette frange sociale dans le développement de l'économie locale et nationale, a été mise en avant par les participants à une journée d'étude, tenue lundi à Adrar, à l'initiative du bureau du forum algérien des cadres et de la promotion de la jeunesse de la wilaya d'Adrar.

Les intervenants, universitaires, cadres et promoteurs économiques, ont, lors de cette rencontre tenue dans le cadre du Salon de l'innovation et de l'entrepreneuriat féminin, appelé à la création des chambres de commerce destinées à la promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'association de la femme dans le développement de l'économie locale et nationale, l'encouragement et déploiement des réseaux d'affaires, l'octroi des avantages fiscales à la femme-entrepreneure et porteuses de projets en vue de faire adhérer les promus d'universités et instituts de monter leurs start-up.

Le lancement des campagnes de vulgarisation, l'organisation des sessions de formation des porteuses de projets par les chambres de commerce et la dynamisation des programmes de la coopération internationale, ont également été formulées par les participants qui ont, par l'occasion, rendu hommage à la femme pour son rôle au développement socioéconomique de par le foisonnement des entreprises féminines.

Ils ont, à ce titre, mis en valeur l'importante coordination des efforts des femmes-entrepreneures et leur adhésion aux réseaux d'affaires dans le but d'améliorer le climat entrepreneurial féminin pour atteindre le succès et obtenir les facteurs de réussite de leurs activités.

Dans ce cadre, le président du Forum algérien des cadres et de la promotion de la jeunesse, Bilal Yekhlef, a souligné que "ce salon, dédié à la valorisation des produits de la femme au foyer et celle rurale, s'insère au titre de la mise en oeuvre des objectifs du programme du forum axé notamment sur l'entrepreneuriat à l'effet d'encourager la femme et les jeunes à adhérer au monde de l'entrepreneuriat, des start-up et la promotion de l'investissement.

Le programme peaufiné par le Forum prévoit l'organisation des salons au niveau de plusieurs wilayas, dont la première halte est opérée dans la wilaya d'Adrar en vue de se mettre au diapason de la volonté des hautes instances du pays portant encouragement et accompagner de l'investissement des jeunes dans divers domaines d'activités.

De son côté, le président du bureau du forum de la wilaya d'Adrar, Seddik Boulal, a indiqué que "le Salon de l'innovation et l'entrepreneuriat féminin, retenu au titre de la célébration de la journée mondiale de la femme (8 mars) a été mis à profit par les étudiants pour s'informer des perspectives de ce volet féminin, de prendre connaissances des modèles réussis et des différents dispositifs d'accompagnement et des mécanismes prônées par l'Etat pour l'encouragement de l'entrepreneuriat et les start-up.

Abondant dans ce sens, le directeur de la maison d'entrepreneuriat d'Adrar, Abdelghani Haddadi, a estimé que ce salon constitue un espace idoine pour les associations versées au volet de l'innovation et de l'entrepreneuriat pour promouvoir la pensée entrepreneuriale et mettre en valeur la contribution féminine dans l'économie nationale au travers des projets à domicile productifs.

Initié en coordination avec la maison d'entrepreneuriat et la faculté des sciences économiques et commerciales et des sciences de la gestion de l'université "colonel Ahmed Draya" d'Adrar, ce salon a donné lieu à la mise en place de deux ateliers dédiés aux thèmes de "l'entrepreneuriat et l'innovation" et l'"entrepreneuriat féminin" encadrés par des universitaires et opérateurs économiques qui se sont penchés sur l'explication de la théorique et de la pratique de l'entrepreneuriat à la satisfaction des étudiants désirant se lancer dans le domaine.