Algérie: Parlement - Adoption du projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2020

ALGER — Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, mardi le projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2020, lors d'une plénière présidée par le président de l'APN, Brahim Boughali en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.

Intervenant au terme de la séance de vote, le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a affirmé que l'exécution du budget de l'exercice 2020 a mis en exergue "la résilience" de l'économie nationale face aux répercussions de la pandémie du Covid-19, en dépit de la hausse des dépenses publiques, en plus de la prise en charge des impacts engendrés par cette crise sanitaire et les mesures mises en place par l'Etat pour appuyer les établissements et les catégories nécessiteuses.

Le ministre a, dans le même contexte, rappelé les grandes lignes de la stratégie du secteur en termes de gestion des finances publiques, notamment le contrôle des estimations du budget et l'efficacité de son exécution.

A ce propos, la qualité des estimations et de l'exécution des dépenses, ajoute le ministre, a connu "un contrôle meilleur" et "une nette amélioration" en 2021 et en 2022, ce qui sera démontré à travers les projets de loi relatifs au règlement budgétaire dans les prochaines années.

Pour rappel, la mise en oeuvre du budget de 2020 avait enregistré un solde négatif de 1.739 mds DA contre -1.952 mds DA en 2019, soit une hausse de -213 mds DA.

Les recettes enregistrées effectivement en fin d'année sont réparties sur des recettes ordinaires (3.788 mds DA) et des recettes de fiscalité pétrolière (1.394 mds da).

En parallèle, les dépenses budgétaires ont atteint 7.340,15 mds DA au titre de l'exercice 2020, soit un taux d'exécution de 99,56% comparativement aux prévisions de la loi de finances complémentaire (LFC) de 2020 (7.372,72 mds DA).

Ces dépenses, sont réparties sur les dépenses de fonctionnement avec 4.727,4 mds DA et les dépenses d'équipement (2.612,7 mds DA).