Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha supervise un exercice tactique avec munitions réelles à la 4e RM

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée Nationale Populaire (ANP), en visite mardi à la 4e Région militaire (RM), a supervisé au Secteur Opérationnel Sud-Est Djanet, le déroulement d'un exercice tactique avec munitions réelles, indique dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Au deuxième jour de sa visite en 4e RM, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a supervisé aujourd'hui, mardi 7 mars 2023, au Secteur Opérationnel Sud-Est Djanet, le déroulement d'un exercice tactique avec munitions réelles", note la même source.

"Cet exercice tactique avec munitions réelles vise à évaluer l'aptitude au combat des unités du Secteur Opérationnel Sud-Est Djanet, leur capacité à mener d'éventuelles actions de combat, le degré de maitrise des moyens de combat et des systèmes d'armes modernes, mais aussi à entrainer les commandements et les états-majors à la préparation de la défense et l'optimisation de leurs connaissances dans le domaine de la planification, la préparation, l'organisation et l'exécution des opérations dans les conditions réelles du champ de bataille", ajoute-t-on.

"Au niveau du champ de tir dudit secteur opérationnel, le Général d'Armée a suivi le déroulement des différentes actions de combat exécutées par les unités terrestres et aériennes engagées. Ces actions se sont caractérisées par un professionnalisme élevé durant toutes les étapes du déroulement de l'exercice et par un haut niveau tactique et opérationnel qui confirme, une fois de plus, la rigueur dans la conduite des opérations, aussi bien sur le plan de la planification que sur le plan de l'exécution, et reflète les hautes compétences des cadres en termes de planification, de conduite et de coordination des différentes actions de combat, ainsi que le savoir-faire et la capacité des personnels à maitriser les divers systèmes d'armes et équipements en dotation", relève le communiqué.

"Enfin, le Général d'Armée a passé en revue les unités du Secteur Opérationnel Sud-Est Djanet et les diverses formations militaires engagées dans cet exercice", conclut le communiqué.