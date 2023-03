Algérie: Appel à soutenir le peuple et les détenus sahraouis dans les geôles marocaines

TLEMCEN — La militante française des droits de l'Homme Claude Mangin, épouse du détenu sahraoui Naâma Asfari par l'occupant marocain, a réitéré mardi depuis Tlemcen un appel à soutenir le peuple et les détenus sahraouis qui croupissent, depuis des années, dans les geôles marocaines.

"Un appel est lancé à la communauté internationale pour soutenir davantage le peuple et les prisonniers sahraouis détenus dans plusieurs prisons marocaines sans jouir du moindre droit humain", a-t-elle déclaré, lors d'une rencontre de sensibilisation sur la cause sahraouie, tenue à l'initiative de l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA).

La militante française des droits de l'Homme a indiqué aussi, devant une assistance constituée d'étudiants, d'universitaires et de représentants d'associations et de la société civile, que "depuis sept ans, elle est interdite d'entrée au territoire marocain et quelle n'a plus droit de rendre visite à son mari", déclarant : "j'ai introduit un recours devant le tribunal de Rabat, qui a notifié dans son jugement que je représente un danger pour l'Etat marocain".

Mettant à profit cette tribune, elle a aussi appelé à intensifier les aides internationales, alimentaires notamment, pour atténuer la souffrance du peuple sahraoui en lutte pour recouvrer son indépendance et s'affranchir du joug colonial marocain, soulignant que l'aide internationale au Sahara occidental est devenue "très insuffisante avec la crise mondiale actuelle".

Elle a, à cette occasion, rendu un vibrant hommage à l'Algérie et à l'Union européenne qui "continuent d'apporter des aides alimentaires complémentaires pour atténuer la souffrance du peuple sahraoui".

La secrétaire générale de l'UNFA), Nouria Hafsi, a, pour sa part, réaffirmé le soutien "total" des femmes algériennes à la cause juste du peuple sahraoui, rappelant le soutien indéfectible et immuable de l'Algérie à toutes les causes justes de part le monde.

Elle a affirmé que l'UNFA comptait intensifier ses actions de solidarité avec le peuple sahraoui et l'accompagner avec d'autres pays solidaires de sa cause jusqu'à ce que ce pays obtienne son droit à l'autodétermination.