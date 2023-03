Algérie: La condition de la femme et de la famille demeurera au centre des préoccupations du Gouvernement

ALGER — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a assuré mardi que la condition de la femme et de la famille demeurera au centre des préoccupations du Gouvernement qu'il a exhorté à intensifier son soutien et son accompagnement de tous les efforts visant à renforcer la solidarité nationale, à promouvoir les droits de la femme et à préserver la famille algérienne.

Dans un message à l'occasion de la Journée internationale des femmes (8 mars), le Président Tebboune a souligné que "la condition de la femme et de la famille demeurera au centre des préoccupations du Gouvernement que j'exhorte, à cette occasion, à intensifier son soutien et son accompagnement de tous les efforts visant à renforcer la solidarité nationale, à promouvoir les droits de la femme et à préserver la famille algérienne".

Il a évoqué, dans ce cadre, les statistiques qui "attestent des acquis réalisés par la femme qui occupe les premières places en matière de taux d'occupation des postes d'emploi et des fonctions de qualité dans plusieurs secteurs vitaux, en témoigne notamment le nombre de femmes exerçant dans les secteurs de la justice, de l'éducation et de la santé".

L'Algérienne "a prouvé qu'elle est le pilier de l'Algérie nouvelle qui avance vers l'investissement dans le capital humain, la compétence et l'excellence pour asseoir la culture de la transparence et la valeur du travail tout en rejetant toute forme de corruption pour une nouvelle ère où la seule allégeance est prêtée à l'Algérie et où rien ne prévaut sur l'intérêt du peuple et la réalisation de ses espoirs et de ses aspirations", a-t-il écrit.

Le Président Tebboune a indiqué, par ailleurs, que la femme algérienne célèbre sa Journée internationale "en plein combat face aux défis de l'édification d'un Etat moderne et d'une société où règnent stabilité et quiétude, fière qu'elle est de son appartenance à un peuple authentique épris de liberté qui sait exalter les sacrifices de ses filles qui ont su s'imposer et illustrer l'esprit nationaliste dans ses plus belles expressions lors des épreuves les plus rudes".

Le Chef de l'Etat a rappelé, à cette occasion, les sacrifices consentis par la femme algérienne durant la Glorieuse guerre de libération.

"Militante, combattante et fidaïe, l'Algérienne fut durant la Glorieuse guerre de libération, un exemple de bravoure et d'attachement à la liberté et à la dignité, ses exploits l'ayant érigée même en symbole de défense de la terre et de l'honneur. Elle s'est engagée avec autant de bravoure dans la lutte contre le terrorisme barbare qui avait pris pour cible l'Etat-nation et ses institutions", a ajouté le Président Tebboune.

"Il n'est point étonnant de voir la femme algérienne se hisser, forte de ses compétences scientifiques et professionnelles, dans l'Algérie libre et indépendante, sur l'échelle des grades dans les corps constitués, accéder aux fonctions supérieures et à des hautes responsabilités dans les administrations et les entreprises, tout en excellant dans les spécialités les plus pointues des sciences et des connaissances et les filières les plus complexes des technologies de l'heure au sein des universités et des centres de recherche. Elle s'est aussi investie dans le travail producteur de richesses dans nos fermes et villages qui préservent la pureté et la dignité de la femme rurale, tout en adhérant au processus de relance économique que nous avons engagé en s'inscrivant dans la dynamique prometteuse des projets de start-up dans notre pays", a conclu le Président de la République.