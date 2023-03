Algérie: Réunion du Gouvernement - Un avant-projet de loi visant à renforcer la protection de la société

ALGER — Le Gouvernement a examiné, mardi, lors de sa réunion hebdomadaire, un avant-projet de loi visant notamment à renforcer "la protection de la société et de certaines catégories vulnérables", indique un communiqué des Services du Premier ministre.

"Le Gouvernement a examiné en première lecture un avant-projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, présenté par le ministre de la Justice, Garde des sceaux. Ce projet de texte vise notamment à renforcer la protection de la société et de certaines catégories vulnérables, à améliorer la performance du service public de la justice et à désengorger le tribunal criminel par la correctionnalisation de certains crimes et l'aggravation d'autres crimes", précise la même source.

Le texte en question "vise également à protéger et à accompagner les gestionnaires et les investisseurs, à travers notamment la dépénalisation de l'acte de gestion et l'incrimination de l'entrave à l'acte d'investir", conclut le communiqué.