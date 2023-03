Algérie: Touggourt - Plus de 40 exposants au Salon local de l'industrie et des services

TOUGGOURT — Quarante-trois (43) exposants prennent part à la deuxième édition du Salon local de l'industrie et des services "Oasis investissement" ouvert mardi à Touggourt.

Les participants à cette manifestation dont des Petites et moyennes entreprises (PME) exposent leurs produits et services liés, entre autres, à l'industrie agroalimentaire, la fabrication de produits en plastique, les matériaux de construction, l'urbanisme et la publicité.

L'exposition est aussi marquée par la participation des banques, caisses d'assurances et dispositifs d'accompagnement des jeunes porteurs de projets.

Ce rendez-vous économique a, dès son ouverture, drainé un nombre important de visiteurs venus découvrir les nouveaux produits exposés et faire connaître les opportunités d'investissement dans cette wilaya.

Placée sous le slogan "L'entreprise locale et les perspectives d'exportation", cette nouvelle édition a pour objectif d'offrir un espace aux exposants d'échange et de partage de savoir-faire et d'expériences, afin de contribuer à la promotion et la valorisation des produits locaux, en plus de débattre les possibilités de les exporter à l'étranger, a déclaré à l'APS, le directeur de l'industrie de la wilaya, Hocine Hemmal.

De son côté, le secrétaire général de la Chambre du commerce et d'industrie (CCI) de la wilaya de Touggourt, Abdelhamid Slimane, a affirmé que cette manifestation constitue une véritable opportunité pour le grand public, surtout les jeunes porteurs de projets, en leur permettant d'avoir une idée plus large sur les possibilités d'investissement et de profiter des divers avantages de soutien et d'accompagnement assuré par l'Etat pour concrétiser leurs projets d'investissement durables, susceptibles de répondre à la demande locale et nationale en divers produits et services.

Ce rendez-vous, qui se poursuivra jusqu'au 9 mars prochain, comprenant d'autres activités à l'instar des rencontres, actions de sensibilisation et ateliers de formation ayant trait à l'entrepreneuriat, l'investissement et l'exportation, selon les organisateurs.