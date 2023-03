Afrique: Coupe CAF / Abalo Dosseh / ASKO - " On va montrer un autre visage " contre Pyramids

ASKO de Kara (Togo) affronte ce mercredi Pyramids FC d'Egypte dans le cadre de la 4e journée de la phase de poule de la Coupe CAF. Dernier de son groupe, le représentant togolais est dos au mur mais déterminé à marquer les esprits au cours de cette rencontre qui se joue à Lomé.

A domicile, ASKO est contraint de faire un résultat positif s'il veut rester en vie dans cette poule. Après trois rencontres, le club togolais a un bilan de 2 défaites un match nul.

Malgré les déconvenues enregistrées notamment 5-1 face au FAR Rabat et 1-0 contre Pyramids FC, la nouvelle rencontre face à Pyramids sonne comme celle de la dernière chance. Et le club reste déterminé à réussir.

" Le groupe se porte bien. C'est une compétition que beaucoup de joueurs n'ont pas l'habitude de jouer. On essayer de leur parler pour qu'ils n'aient pas de pression supplémentaire.

On sait que nous jouons à la maison. Ce match est très déterminant pour nous pour la suite, mais il n'y a pas de pression. Demain on sera gonflés à bloc. On sait que ça passe ou ça casse. Demain on va montrer un autre visage par rapport aux précédents matchs qu'on a déjà joué " a confié Abalo Dossey, le Manager de l'équipe d'Asko " nous a confié ce mardi le manager de l'équipe, Abalo Dosseh en conférence d'avant-match .