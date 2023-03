Gambie/Sénégal: Finale CAN U20 - Le Sénégal mate la Tunisie et hérite de la Gambie

L'Equipe Nationale du Sénégal s'est hissée à la finale de la CAN U20 en remportant avec brio la demi-finale qui l'a opposé ce lundi à la Tunisie (3-0). Les Lionceaux vont affronter en finale, l'équipe de la Gambie qui a arraché sa place lors de la seconde demi-finale. C'était aux dépens des Flying Eagles du Nigéria qu'elle a battus sur la plus petite des marques (1-0). Après avoir validé le ticket à la prochaine Coupe du monde, le Sénégal ira chercher un premier trophée continental dans cette catégorie.

L'équipe du Sénégal U20 a franchi la dernière étape qui mène au trophée continental en remportant la demi-finale qui l'a opposée ce lundi 6 mars, à celle de la Tunisie. Après avoir fait le plein de buts lors de la phase de groupe et une victoire à l'arrache contre le Bénin, les Lionceaux ont encore frappé fort en surclassant, au stade du Canal de Suez, les Aiglons sur la marque de 3 à 0. Les poulains de Malick Daff ont, d'entrée de jeu, exercé leur domination. Ce qui leur permet de multiplier les assauts dans la surface tunisienne et de s'ouvrir au bout de quelques minutes de jeu, le chemin des buts à la 7e minute de jeu. Sur une belle combinaison entre Samba Diallo et Lamine Camara, c'est Pape Demba Diop qui s'illustre par une longue frappe enroulée qui finit au fond des filets. Fort de cet avantage, les Lionceaux ne lâchent rien. Ils ont le monopole du ballon. Dix minutes plus tard, Lamine Camara profite d'une passe en retrait du défenseur des Aiglons pour devancer le portier tunisien se jeter et reprendre la balle dans les buts (2-0 ; 17e minute).

Les Lions font le break et terminent cette première partie avec cette nette avantage ( 2-0). Au retour des vestiaires, la bande à Lamine Camara déroule son jeu et concrétise sa supériorité avec un troisième but dès la 52e minute. Sur une action amorcée par Souleymane Faye, envoie une frappe repoussée par le gardien tunisien. Samba Diallo reprend le ballon mais le portier des Aiglons s'interpose de nouveau. En embuscade, Lamine Camara aura plus de réussite en marquant à la 52e minute le but du 3 à 0. Il claque du coup un doublé qui permet au Sénégal de prendre le large. Le score ne changera pas jusqu'à la fin de la rencontre. Le Sénégal, qui n'a jamais remporté le titre, malgré trois finales lors des quatre dernières éditions va tenter de vaincre le signe indien en décrochant son premier trophée dans la catégorie des U20. Ce après avoir validé son ticket pour la prochaine Coupe du monde U20. Les Lionceaux feront face aux juniors de la Gambie qui ont battu le Nigéria sur la plus petite des marques (1-0) lors de la deuxième demi-finale