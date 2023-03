Sénégal: Défaut d'assainissement de leur cadre de vie - Les populations de Jaxaay toujours dans les eaux de pluies

La nouvelle cité de Jaxaay est guettée par le syndrome des communes de Wakhinane, de Gounass et Djeddah Thiaroye Kao. Les habitants qui y sont installées, en provenance de Pikine et Guédiawaye crient leur désarroi, face aux inondations qu'elles vivent depuis deux ans. Ils ont tenu un point de presse, avant-hier dimanche, pour alerter et appeler au secours.

Les populations de la commune de Jaxaay, site de recasement des impactés des inondations de 2005 dans la grande banlieue de Dakar (Pikine et Guédiawaye), située dans le département de Keur Massar, sont très en colère. A l'origine de cette situation, la présence d'eau de pluies des deux derniers hivernages et le manque d'infrastructures pour l'évacuation de ces eaux de pluies et le drainage des eaux usées domestiques. Selon, elles, c'est la même situation qui a été à l'origine de leur déplacement de Pikine vers ce nouveau site qu'elles sont en train de vitre.

Le décor dans les quartiers de la commune rappelle, à bien des égards, celui qu'elles avaient connu dans les communes de Pikine Wakhinane et Thiaroye. En effet, les ruelles entre les carrés de maisons sont inaccessibles aux véhicules, à cause des canaux de drainage de fortune creusés sur les voies, tandis que dans les maisons, les eaux des toilettes remontent pour inonder les pièces, de même qu'au niveau de la mosquée. La plupart des murs de clôture des habitations sont troués, pour créer un passage pour les eaux vers les rues et ruelles. Une situation qui dure depuis deux années et que les habitants n'en peuvent plus de subir, c'est pourquoi elles sont sorties, arborant des brassages rouges pour appeler l'Etat à leur secours.

"On a quitté des communes de Wakhinane Nimzatt, Djeddah Thiaroye Kao, Gounass et autres sites, dans la banlieue, pour être recasés ici, à Jaxaay. Ce qui a été à l'origine de notre déplacement, on est en train de vivre pire. Car, en ce temps-là, nous n'avions pas les problèmes que nous sommes en train de vivre présentement. Pas de canalisation ni de bassin de rétention, aucune rue en pavé", a expliqué Ibrahima Kébé, délégué de quartier Unité 11 A, membre du Collectif pour la protection du cadre de vie.

Ces habitants craignent qu'au bout du compte, un Plan Jaxaay ne soit déployé pour les sortir de cette situation. Une situation aggravée par les travaux de construction de routes, initiés par le PROMOVILLES, le Programme de modernisation des villes, et qui n'ont prévu de voies d'évacuation des eaux. "Les travaux de PROMOVILLES sont la source principale de ce problème. Ce tronçon de 3 km, qui est parti du rond-point jusqu'à Jaxaay 2, n'est pas canalisé. Le réseau de rue étant en train d'être disloqué, nous avons subi les conséquences. La nappe phréatique a atteint un certain niveau, affectant les fosses sceptiques. Ce qui expose à des dangers sanitaires énormes", a expliqué Dame Sène, coordonnateur du Collectif pour la protection du cadre de vie de Jaxaay.

Ce collectif qui se dit hors de tout bord politique, lance un appel à l'Etat et en particulier au chef de l'Etat, Macky Sall, pour qu'il leur vienne en aide et les épargner du spectre d'un Jaxaay bis. Pour rappel, ces logements du Plan Jaxaay ont été construits suite aux graves inondations enregistrées à Dakar et sa banlieue en août 2005, sous le régime de l'ancien président Abdoulaye Wade, pour sortir les populations des communes d'arrondissement d'alors du département de Pikine des eaux des inondations. Plusieurs milliers de logements avaient été fait et donnés aux populations, pour mettre fin à leur calvaire.