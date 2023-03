Cote d'Ivoire: Football / Disparition - Sylla Moustapha inhumé ce lundi 6 mars

Dabou ! Localité située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. C'est dans cette ville, plus précisément au cimetière municipal, que repose, depuis ce lundi 6 mars 2023, Sylla Moustapha. Accompagné par ses parents, ses amis, ses anciens coéquipiers, des dirigeants de la Fédération ivoirienne de football (FIF) et une foule nombreuse, l'ancien latéral gauche du Racing Club d'Abidjan (RCA) a entamé la traversée tombale pour l'ultime retour vers son Créateur.

Et en cette circonstance, l'émotion était vive, douloureuse, insupportable de voir partir sitôt un garçon plein de vie, respectueux. Vingt-quatre seulement après avoir rendu l'âme dans un centre hospitalier où il a été transporté d'urgence, le joueur de 21 ans est retourné à "Allah, Créateur des cieux et de la terre". Ne dit-on pas que "C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers Lui que nous retournerons" ? Après s'être effondré sur la pelouse du stade Robert Champroux, au cours du match de la 20e journée de la Ligue 1 LONACI opposant son club, le Racing Club d'Abidjan à SOL FC (3-1), le dimanche 5 mars 2023, Sylla Moustapha est retourné à Dieu. Pour toujours. Dans la fleur de l'âge. Dans des circonstances qui restent à élucider et qui doivent interpeller la conscience collective.

Les condoléances de la FIF

La Fédération ivoirienne de football et son président Yacine Idriss Diallo ont, dans un communiqué, a adressé ses condoléances aux familles biologiques du joueur, demandant à tous de prier pour le repos de son âme. "Le Président de la Fédération ivoirienne de football et son Comité exécutif ont le regret d'annoncer le décès du joueur Sylla Moustapha, latéral gauche du Racing Club d'Abidjan, le dimanche 5 mars 2023, après s'être effondré sur la pelouse du stade Robert Champroux, au cours du match de la 20e journée de la Ligue 1 LONACI opposant le Racing Club d'Abidjan à SOL FC. Transporté d'urgence dans un centre hospitalier, le joueur de 21 ans a malheureusement succombé à son malaise. En ces moments de douleur et d'émotion, la FIF adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, aux Dirigeants et aux joueurs du Racing Club d'Abidjan, ainsi qu'à la famille du football ivoirien. La FIF demande à tous de prier pour le repos de son âme", peut-on lire dans le communiqué de la FIF.

Une symphonie inachevée pour ce jeune joueur arrivé au RCA en septembre 2022 après avoir été sacré champion du Mali avec le Djoliba AC quelques mois plus tôt.