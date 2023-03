Cote d'Ivoire: Gala MS-Médias 2022 - La Fondation ' la Rentrée du Coeur ' célèbre son ' Grand Prix de la Solidarité '

Améliorer la qualité de vie des populations défavorisées en général et faciliter l'accès à l'éducation des enfants défavorisés en particulier. Ce sont entre autres missions que s'est assignée la Fondation " La Rentrée Du Coeur ".

Lauréate du " Grand Prix de la solidarité " Ms-Médias, édition 2022, au cours de la première édition du " Gala de la Solidarité " organisée par cette mutuelle, le 29 octobre 2022 à l'Espace " Latrille Event " aux deux Plateaux Cocody, cette fondation a célébré, le mardi 28 février dernier, à l'hôtel Tiama d'Abidjan-Plateau, sa distinction à travers une sympathique cérémonie.

Pour rappel, depuis sa création en 2006, cette fondation a investi environ 1,6 milliard FCFA pour la construction d'écoles dans différentes contrées de la Côte d'Ivoire, offrir des kits scolaires aux enfants démunis, aider des enfants handicapés ou vulnérables et bien d'autres oeuvres sociales. Ces nobles actions accomplies dans l'ombre lui ont valu d'être la lauréate du " Grand Prix de la Solidarité " décerné par la Mutuelle générale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire (MS-Médias).

Pour célébrer cette distinction, la Fondation " La Rentrée du Coeur " a convié ses membres et ses partenaires, au nombre desquels les membres de la Ms Médias, à un cocktail dînatoire.

Ce rendez-vous était aussi une occasion, pour la fondation, de manifester sa gratitude à ses donateurs. " De belles retrouvailles et surtout prendre l'engagement de continuer d'oeuvrer dans le sens des ambitions de la Fondation: apporter l'instruction et l'éducation aux enfants démunis de Côte d'Ivoire ", a expliqué René Yédiéti, président de la " Fondation la Rentrée du Coeur ".

Au cours de cette soirée, des bénéficiaires ont exprimé leurs remerciements à la Fondation " La Rentrée du Coeur " et rendu témoignages des actes posés en leur faveur et formulé des bénédictions au bénéfice de leurs bienfaiteurs.

En leurs noms, Mme Akora Ahrahamanta Épouse Yapo, inspecteur général représentant le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a transmis les félicitations de sa " patronne " aux équipes de la fondation. Cissé Sindou, président du conseil d'administration (Pca) de la Ms-Médias, a d'entrée, rappelé la mission et les objectifs de la Ms Médias qui apporte une couverture santé et sociale aux journalistes, cameramen, techniciens et personnels administratifs des entreprises de presse imprimée et numérique, aux radios et aux télévisions privées de Côte d'Ivoire.

Fort de cette expérience sectorielle, elle a décidé d'apporter sa contribution à la promotion de l'entraide à l'échelle nationale. D'où le Gala de la Solidarité qu'elle a initié pour, chaque année, soutenir une cause sociale, d'une part, et distinguer des personnes physiques ou morales oeuvrant en faveur des couches fragiles, d'autre part.

Le Pca de la Ms-Médias aussi félicité la Fondation " La Rentrée du Coeur " pour son dévouement, à travers ses oeuvres caritatives pour le bien-être et l'épanouissement des populations en général, et des enfants en particulier.

Aux côtés du Pca de la Ms-Médias, l'on notait la présence de plusieurs responsables de cette mutuelle au nombre desquels Eugène Kadet, président du jury du " Grand Prix de la solidarité ".