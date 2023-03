Sénégal: Stratégie pour la modernisation du Service public - 30 mesures prioritaires proposées

Le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos/Pse), le ministère de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public et le Giz (Coopération technique allemande) ont présenté, hier, les résultats de l'Atelier d'orientation stratégique de la réforme phare " Modernisation au service public ". 60 propositions ont été faites dans ce sens dont 30 mesures prioritaires.

Le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos/Pse), le Ministère de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public, en partenariat avec le Giz, ont organisé hier à Dakar, l'Atelier d'orientation stratégique de la réforme phare " Modernisation au service public ". À cet effet, la présentation de cinq jours de travaux a été faite par 75 acteurs. Les réflexions ont abouti d'après Khady Fall du Bos/Pse, à la proposition de 60 mesures pouvant concourir à une administration efficace et efficiente. 30 des 60 mesures sont classées prioritaires. Elles sont réparties dans trois catégories que sont la Gouvernance, la digitalisation et la gestion des ressources humaines. La Gouvernance dans cette stratégie élaborée propose la mise en place d'une politique d'accueil, d'information et d'orientation des usagers dans l'Administration, la facilitation de l'accès des services publics aux usagers (guichets uniques, simplification des procédures administratives).

Les travaux préconisent également dans ce cadre, le renforcement de l'éthique et la déontologie au sein de l'Administration, le renforcement de la démarche transparente de la procédure de passation des marchés publics. Sans oublier l'élaboration et l'adoption de la Loi anti-corruption et l'adoption de la loi sur l'accès à l'information. Pour une meilleure synergie dans les interventions, le document propose également, le renforcement de la collaboration entre les structures de l'Administration dans la mise en oeuvre des politiques sectorielles. Le volet ressources humaines concerne 26 mesures. Les propositions phares sont entre autres la mise en place d'un cadre incitatif pour l'épanouissement des agents de l'Administration, la déconcentration du personnel de l'Administration, la généralisation du Concours d'entrée à la Fonction publique et les appels à candidature pour les postes de responsabilité. Il y a également l'aménagement de parcours professionnels pour les agents de la Fonction publique ainsi que la mise en oeuvre d'un code général d'éthique et de déontologie des agents du public.

Mettre le curseur sur la digitalisation

La digitalisation est parmi les points clés de la réforme. Dans ce cadre, les cinq jours de travaux ont permis aux parties prenantes de mettre sur la table plusieurs propositions. Il s'agit d'abord de la mise en place d'un cadre réglementaire des technologies de l'information et de la communication (Tic) dans les collectivités territoriales, la mise en place d'un cadre juridique pour la simplification et la dématérialisation des procédures. Le document suggère également la mise à niveau des équipements Tic des administrations, la politique de renforcement du Data center et la réglementation des données. Sans oublier le déploiement du plan national haut débit du Sénégal, la consolidation des espaces services de proximité et la mise en place d'un cadre d'interopérabilité des systèmes. Agissant directement dans ce domaine, la Secrétaire générale du Ministère de la Communication et de l'Economie numérique, estime que le digital et le numérique demeurent incontournables. " Pas de transformation sans l'utilisation du numérique. Cet aspect a été pris en compte. Une partie est dédiée à la digitalsation en tant qu'outil de transformation. Cette digitalisation va créer des mutations profondes et la création de nouveaux postes de travail ", estime Fatou Binetou Ndiaye. Cette efficacité attendue de la digitalisation et des autres volets peut permettre de développer la croissance économique du pays, selon Alé Nar Diop. " Gagner en célérité permet de gagner en croissance économique et des taux de croissance à deux chiffres à travers l'organisation, la gouvernance et la digitalisation qui permettent de gagner en productivité ", estime le Secrétaire général du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération. Travailler pour un secteur public moderne, demeure essentiel de l'avis de l'Ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, Siemon Sonkë. Ainsi a-t-il exprimé l'engagement de son pays à accompagner ce processus de transformation.

GALLO BA, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA TRANSFORMATION DU SECTEUR

" Il convient d'amorcer une nouvelle dynamique en changeant de paradigme "

En dépit des avancées constatées dans la modernisation du service public, le Ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public, Gallo Ba estime que le chemin à parcourir est encore long et ne s'avère pas toujours rectiligne. " Il y a beaucoup d'embûches parmi lesquelles, on peut citer la résistance au changement (aussi bien chez les agents de l'Etat que parmi les usagers qui, des fois, peinent à s'approprier certaines innovations), la problématique des moyens techniques et financiers, les impondérables et autres chocs exogènes sur lesquels il est parfois difficile d'avoir une prise, la crise de la Covid-19 survenue à une période où l'essentiel des signaux de notre économie étaient au vert est un exemple illustratif ", a dit M. Ba. Ainsi, il estime qu'il convient donc d'amorcer une nouvelle dynamique en changeant de paradigme et cela passe, en particulier par un diagnostic sans complaisance, une interrogation de nos pratiques usuelles à la lumière de la perception que les usagers ont de notre action. " C'est le sens, à mon avis qu'il convient de donner à cette entreprise de structuration de la réforme phare " Modernisation du service public ". C'est une entreprise collective avec une démarche holistique devant susciter une harmonie des synergies entre parties prenantes ", a ajouté Gallo Ba.

EL OUSSEYNI KANE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU BOS/PSE

" Pendant cinq semaines, nous allons opérationnaliser l'ensemble de ces mesures... "

Le Directeur général du Bos/Pse, El Ousseyni Kane a pris part à la cérémonie et panel sur l'orientation stratégique de la réforme phare " Modernisation du service public ". Selon lui, beaucoup de choses ont été réalisées depuis 2014 pour un secteur public moderne et de qualité car indique-t-il, " aucune émergence n'est possible sans une administration performante, moderne et orientée vers le citoyen ". Ce travail présenté est d'après lui, une étape nouvelle dans cette réforme. Et on pense qu'on aura d'ici la fin de l'année, une nouvelle feuille de route. " Pendant cinq semaines, nous allons opérationnaliser l'ensemble de ces mesures pour permettre à chaque entité de savoir sur quelles bases elle doit travailler avec une feuille de route budgétisée ", a informé M. Kane.